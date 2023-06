Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcanzan su máximo histórico

Emisiones de dióxido de carbono. Foto: Filip Singer / EFE

Este jueves 8 de junio se conoció que las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), asociados al cambio climático, alcanzaron su máximo histórico, según un estudio publicado en la revista Earth System Science Data.

“En el periodo 2013-2022, el calentamiento causado por la humanidad aumentó hasta un nivel sin precedentes de más de 0,2° C por década”, alertó el nuevo artículo, elaborado por unos 50 expertos. “Este elevado ritmo de calentamiento se debe a una combinación de emisiones de gases de efecto invernadero que han alcanzado un máximo histórico de más o menos 54 gigatoneladas de CO2 equivalente en la última década, así como a la reducción de la fuerza de enfriamiento de los aerosoles”, escribieron en la investigación.

“Esta es la década crítica del cambio climático. Las decisiones que se tomen ahora influirán en el aumento de las temperaturas y en el grado y la gravedad de las consecuencias”, manifestó a The Guardian el profesor Piers Forster, director del Centro Priestley para el Futuro del Clima de la Universidad de Leeds y autor principal del artículo. (Puede ver: Día Mundial de los Océanos: ¿Cuál es su estado y por qué se celebra el 8 de junio?)

Uno de los límites más importantes al hablar de la crisis climática es no superar los 1.5° C para final de siglo, en comparación a los niveles de temperatura preindustriales. Expertos y organismos climáticos internacionales han establecido unas reducciones en emisiones que se deben asegurar si el mundo no quiere sobrepasar esa temperatura.

Ahora, una de las conclusiones principales del nuevo estudio es que se está agotando el llamado “presupuesto de carbono”, es decir, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se puede mandar a la atmósfera sin exceder el límite de los 1.5° C.

Este presupuesto ha ido disminuyendo con el paso de los años, a medida que incrementan las emisiones y el calentamiento de la atmósfera. Según informó Forster, este presupuesto “se agotará probablemente en unos cuantos años”.

Desde el último informe del grupo de expertos en cambio climático de la ONU (IPCC) en 2021, este presupuesto se ha disminuido a la mitad. Hoy en día, solo se podrán emitir unas 250.000 millones de toneladas de dióxido de carbono más para evitar una elevación de la temperatura en 1,5 °C. (Le puede interesar: Cierran más de 60 minas de carbón en zona de páramo en Boyacá)

Hace unos años, el mundo podía emitir 500.000 millones de toneladas más. Pero ahora, antes del final de la década, se agotará este presupuesto de carbono.

Hay algunas buenas noticias, sin embargo, dentro del artículo. Este encontró que “hay pruebas de que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha ralentizado y, dependiendo de las decisiones de la sociedad, una serie continuada de estas actualizaciones anuales durante la década crítica de 2020 podría marcar un cambio de dirección de la influencia humana sobre el clima”.

Sin embargo, es importante aclarar que, a medida que incrementan las emisiones, más extremas deberán ser las reducciones de estas en los siguientes años. Por ejemplo, en 2018 el IPCC había calculado que el mundo debería reducir casi a la mitad sus emisiones para 2030, en comparación a los niveles de 2010.

Pero ese cálculo se basaba en la suposición de que el mundo reduciría las emisiones un 7 % anual durante la década de 2020, y eso no ha sucedido. Por eso, Forster afirmó que: “Tenemos que cambiar la política y los planteamientos a la luz de las últimas pruebas sobre el estado del sistema climático. El tiempo ya no está de nuestra parte”, afirmó.

