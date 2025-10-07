Las energías renovables siguen creciendo en el mundo, pero el ritmo es insuficiente

Imagen de referencia. La energía solar representó el 77 % del incremento de energías renovables en el mundo para los primeros seis meses de 2025. Foto: EFE - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó hoy el informe Renovables 2025, en el que anualmente detalla el crecimiento de las energías renovables en el mundo. Aunque trae buenas noticias, tiene algunos matices, pues el crecimiento va más lento de lo esperado y se está reduciendo.

Un dato crucial con el que arranca el informe es que el crecimiento de las energías renovables superó, por primera vez, el crecimiento de la demanda de consumo de energía. En otras palabras, el crecimiento impulsado principalmente por la energía solar y eólica representó el 109 % de lo que creció la demanda energética mundial durante los primeros seis meses de 2025.

Ember Energy, un observatorio de transición energética a nivel mundial, también publicó un informe hoy que destaca otro dato: las energías renovables superaron por primera vez y por un 7,7 % la generación de energía a partir de carbón, un combustible fósil.

Ambos informes, que reflejan la situación de la transición energética en el mundo, coinciden en que el crecimiento de las energías renovables marcó registros históricos y sigue teniendo un gran impulso para sustituir a las fuentes de energía más contaminantes: petróleo, gas y carbón.

La energía solar es, desde hace varios años, la más importante para estas cifras. “Los bajos costes, la tramitación más rápida de permisos y la amplia aceptación social siguen impulsando la adopción acelerada de la energía solar fotovoltaica”, dice el reporte Renovables 2025 sobre la fuente que representó el 77 % del crecimiento en energías renovables.

Con este crecimiento, las energías renovables van camino a duplicar su capacidad para 2030, con un incremento de 4.600 gigavatios de energía. “Esto equivale aproximadamente a añadir la capacidad de generación de energía combinada de China, la Unión Europea y Japón a la matriz energética mundial”, apunta la AIE en el reporte.

“El hecho de que las energías renovables hayan superado al carbón por primera vez marca un cambio histórico. Pero para consolidar este progreso, los gobiernos y la industria deben acelerar la inversión en energía solar, eólica y almacenamiento de energía en baterías, garantizando que las comunidades de todo el mundo reciban electricidad limpia, asequible y fiable”, explica Sonia Dunlop, directora ejecutiva de Ember Energy.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Las cifras del crecimiento de energías renovables también llegan con varias preocupaciones: la entrada en funcionamiento de nuevos proyectos no va al ritmo que se necesita, hay varios obstáculos para la energía eólica y países como China y Estados Unidos están reduciendo el crecimiento que se esperaba de ellos.

Los peros en el avance de las renovables

Incrementar las energías renovables tiene como objetivo mitigar los efectos del cambio climático en el mundo, que ya se reflejan en récords de temperatura, como la de 2024, y en el impacto que están teniendo los fenómenos naturales cada vez más extremos.

La meta que se han trazado los países miembros de la ONU es que, para 2030, las energías renovables deberían triplicar su capacidad de generación con respecto a la de 2022 para lograr el objetivo de reducir las emisiones contaminantes que aceleran el cambio climático.

Sin embargo, con las cifras actuales, de acuerdo con la AIE y Ember Energy, van camino a duplicarse en 2030. Esto se debe a varios factores. El primero es que, como ocurre en Colombia, en el resto del mundo también hay problemas con la entrada en operación de proyectos eólicos. Demoras en los permisos para construir, menos aceptación social, pero también una baja en la disponibilidad de suministros para levantar turbinas eólicas son algunos de los factores.

Pero también ha impactado el ambiente geopolítico y las decisiones que se toman al interior de las principales potencias económicas mundiales. "Entre las principales economías, la generación de combustibles fósiles disminuyó en China e India, donde la generación limpia superó el crecimiento de la demanda. En cambio, en EE. UU., las fuentes limpias no siguieron el ritmo del aumento de la demanda, por lo que la generación fósil aumentó. En la UE, tanto el carbón como el gas aumentaron ligeramente para compensar la menor producción de energía eólica, hidroeléctrica y bioenergética“, indica Ember Energy en su informe.

Esto se traduce en que, según la AIE, disminuyeron las proyecciones de aumento que se tenían para 2030. "El pronóstico de crecimiento de la energía renovable para el período 2025-2030 es un 5% menor en comparación con el informe del año pasado, lo que refleja cambios en las políticas, regulaciones y mercados desde octubre de 2024″, detalla el reporte.

En Estados Unidos, por ejemplo, el pronóstico de crecimiento cayó en un 50 %, debido a los cambios en políticas como la eliminación temprana de créditos federales, nuevas restricciones a las importaciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump, y el haber suspendido las rondas para la entrega de áreas para la generación de energía eólica marina.

Por su parte, China ha cambiado la forma en la que se compra la energía a los nuevos proyectos de energías renovables, pasando de tarifas fijas a subastas de energía en las que se compite por lograr el precio más bajo. Según la AIE, esto afecta la economía de los proyectos de energía y reduce las expectativas de crecimiento.

El reto es claro: para lograr la meta de triplicar las energías renovables hacia 2030, el mundo deberá avanzar a un ritmo mucho más rápido que el actual, a pesar de que en 2025 se haya roto un récord en crecimiento de energía solar.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜