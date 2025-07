Las fallas de la comunidad energética que prometió energía 24 horas en Bahía Málaga

Bahía Málaga es una zona no interconectada del país. Es decir, no se encuentra conectada a la red eléctrica nacional. Foto: Minminas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 2 de mayo, el Gobierno nacional anunció que cuatro veredas de Bahía Málaga, zona del Pacífico adonde por estas fechas llegan cientos de turistas para avistar ballenas, pasaría de tener solo cuatro horas diarias de energía eléctrica a contar con el servicio durante las 24 horas del día. En el evento, en el que participó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, se inauguraron cuatro sistemas híbridos, que cuentan con 327 paneles solares y una planta de diésel cada uno, para cuatro veredas: La Plata, Miramar, Mangaña y La Sierpe.

Sin embargo, en los casi tres meses que han pasado desde la inauguración, la comunidad de La Plata, la más grande de estas veredas, asegura que el sistema de generación de energía no ha funcionado como esperaban. “Cuando la planta de diésel falla, las baterías que almacenan la energía de los paneles solares aguantan dos horas”, explica Santiago Valencia González, miembro del Consejo Comunitario La Plata. La autonomía de las baterías, dice, no concuerda con la promesa de un sistema 70 % solar y 30 % diésel, como fue anunciado en el evento.

El Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), la entidad que contrató el proyecto, responde que se han presentado “algunas fallas operacionales normales de fase de pruebas”. Aun así, la entidad reconoce que el proyecto se inauguró sin haber “recibido a satisfacción” la obra; es decir, sin haber hecho el cierre del contrato, revisando que todos los equipos funcionaran como se esperaba. Ahora, esperan que el 4 de agosto el contratista entregue un informe sobre su correcta operación.

Un proyecto con demoras

La comunidad energética de Bahía Málaga empezó a construirse hace dos años, en agosto de 2023. La obra, por valor de $12.195 millones, fue adelantada por HG Ingeniería y Construcciones, empresa de Cali que ha participado en varias obras de energías renovables en el país. En principio, la idea era instalar paneles solares para 235 usuarios, pero la empresa solicitó una adición presupuestal por $3.900 millones, pues los diseños iniciales no habrían contemplado a 58 hogares adicionales, además de algunos que realizan actividades comerciales y requieren más energía.

Fenoge aprobó esa adición de presupuesto en noviembre de 2023. Desde ese momento, la obra debía tardar 10 meses, como se estableció en el contrato. Sin embargo, en agosto de 2024, la empresa solicitó que se suspendiera el contrato por 70 días, pues algunos paneles solares y otros equipos que tuvieron que importar se demoraban en llegar al país. Aunque en Bahía Málaga esperaban que la obra terminara en junio de 2024, la planta se puso en funcionamiento en mayo de 2025.

La promesa de tener energía eléctrica las 24 horas del día generó expectativas en la comunidad de La Plata. “Esperábamos que las mujeres piangüeras tuvieran un sitio para congelar la piangua, sin tener el riesgo de que se pierda. Los pescadores también contaban con un sitio para congelar su producto. Con esa energía, las cabañas turísticas podrían prestar un mejor servicio”, cuenta Valencia. La comunidad, además de la pesca, se sostiene gracias al turismo, que se concentra durante la temporada de ballenas, entre julio y octubre.

Las dudas de la comunidad

Tras la inauguración, los fallos del sistema de energía empezaron a llamar la atención de varios habitantes de La Plata. “Cuando nos dicen que el sistema es solar y que tiene un respaldo de diésel, uno espera que funcione como tal. Pero nos hemos dado cuenta de que la planta de diésel tiene que estar funcionando constantemente. Si está apagada, no hay luz, porque las baterías no aguantan”, asegura Valencia. Además, la comunidad se pregunta si el diseño del proyecto tuvo en cuenta que el Pacífico es una región con alta nubosidad, “por lo que necesitamos una autonomía con baterías de al menos un día, para los días en los que no hay sol”, añade el habitante de La Plata. Su preocupación no es que la planta de diésel falle, pues dicen estar acostumbrados a esto, sino que tengan que gastar más dinero en combustible si el sistema solar no es la principal fuente de energía. Antes, con cuatro horas de luz, compraban 300 galones que podían durar hasta tres meses. Ahora, afirma, están comprando 600 galones mensuales.

A su preocupación se suma que, durante una reunión con Fenoge, Valencia preguntó si el sistema es principalmente solar, a lo que un funcionario respondió que “en el papel está así”, pero que “en este momento nadie tiene la certeza” sobre los porcentajes con los cuales opera el sistema. Frente a esto, la entidad asegura que los diseños y la estructuración del proyecto sí corresponden al de un sistema 70 % solar y 30 % diésel, pero que deben hacer pruebas para verificarlo.

Después de conocer las fallas reportadas por la comunidad, Fenoge envió un equipo técnico a Bahía Málaga que ha revisado los problemas del sistema y explican que, aunque se han presentado fallas, el sistema está “operando con normalidad desde el 15 de julio de 2025, por lo que están en fase de seguimiento y monitoreo hasta el 4 de agosto de 2025, fecha en la que deberán remitir al Fondo el respectivo informe técnico en donde se incluya el análisis de la generación y los porcentajes de acuerdo con la fuente (solar y diésel)”, dice la entidad en respuesta a un cuestionario enviado por este medio.

El Espectador también contactó a HG Ingeniería y Construcciones, empresa que realizó la obra, y a Secob S. A. S., quienes estuvieron a cargo de la interventoría, para conocer sus respuestas a las dudas de la comunidad, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta de ninguna de las dos.

Valencia afirma que el sistema sigue teniendo problemas de funcionamiento. “¿Por qué le anunciaron a todo el país que inauguraron un proyecto principalmente solar sin tener la certeza?”, se pregunta. Entre tanto, recuerda que, durante la reunión, el funcionario les pidió “paciencia”, y la entidad sostiene que “los sistemas implementados cuentan con pólizas de aseguramiento que permiten garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad contratadas”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜