Las fotografías ganadoras del premio de los Parques Naturales de Florida

Todos los años, los Parques del Estado de Florida, que agrupa a los parques naturales que se encuentran en esa región de los Estados Unidos, otorgan un premio a las mejores fotografías que se hayan tomado en sus áreas protegidas.

Una de las categorías que premia son aquellas fotografías tomadas por fotógrafos profesionales o aficionados y que califiquen dentro de las subcategorías de vida salvaje, paisajes, aventuras en el parque, pequeñas maravillas, aves, o paisajes acuáticos.

La página web del Florida State Parks publicó la selección de los 10 finalistas en la categoría profesional y aficionado. Además, seleccionaron las tres mejores fotografías, de acuerdo con sus criterios de calificación.

El tercer puesto del concurso se lo llevó esta fotografía de Justin Barnes, tomada en el Parque Estatal Jonathan Dickinson. Allí se realiza un festival conocido como FireFest, en el que se enseña sobre los beneficios que pueden tener en los ecosistemas las quemas programas.

“Llegué justo después del atardecer y justo a tiempo para presenciar el encendido de su quema nocturna prescrita pública. Esta fue mi primera vez en el festival y la primera vez que presencié una quema prescrita en persona. Me enteré de esto por un exmiembro de AmeriCorps y desde entonces he estado recorriendo los diversos parques estatales. En esta foto capturé a un técnico en incendios usando su soplete de goteo para propagar el fuego por el bosque. Me gusta el reflejo del fuego en sus gafas mientras se extiende a su alrededor”, escribió Barnes sobre su fotografía para el concurso.

El segundo lugar fue para Jonathan Crossman con una fotografía de vida silvestre tomada en el Parque Estatal Kissimmee Prairie Preserve. En esta se aprecia a un lince rojo, un felino que habita en Estados Unidos.

Sobre su fotografía, Crossman escribió para el concurso que “estaba de excursión durante el pico de la temporada seca y buscaba refugio del calor en una de las hamacas de la pradera. Al doblar una esquina, vi un lince rojo macho que también se refugiaba de los intensos rayos del sol, refrescándose. Estoy sumamente agradecido por los espacios preservados en Florida que ofrecen un lugar tranquilo y seguro para los grandes depredadores. ¡Un agradecimiento especial a los guardabosques y voluntarios que trabajan duro para mantener los parques hermosos!“.

Este paisaje se llevó el premio a la mejor fotografía, de acuerdo con el jurado del concurso de los Parques Estatales de Florida. Fue tomada por Deb Skinner, quien la tituló “el amanecer del caimán”, en el Parque Estatal del Río Myakka.

La historia con la que postuló su fotografía es la siguiente: “Me encanta tomar fotografías, especialmente de paisajes y naturaleza. El Parque Estatal del Río Myakka es uno de mis lugares favoritos para visitar cuando estoy en Florida. Suelo venir desde Michigan entre enero y abril, así que intento aprovechar al máximo mi tiempo aquí. Como muchas fotos de esta categoría, todo se reduce al momento y la luz. Eso es exactamente lo que pasó con esta foto de Amanecer del Caimán. Estaba explorando el Agujero Profundo con amigos cuando llegó el momento. Tomé la foto sin esperar mucho".

Estas son las otras siete finalistas del concurso, que también recibieron un reconocimiento por parte de la organización.

Un paisaje acuático en el Parque Estatal de la Isla Big Talbot.

Un surfista practicando en las aguas del Parque Estatal de la Isla Little Talbot.

Una mariposa para la categoría de pequeñas maravillas en el Parque Estatal Bald Point.

Una tortuga recién nacida en camino al mar. Esta fotografía se tituló “¡Libertad!”, y fue tomada en el Parque Estatal Cayo Perdido.

Este flamenco sumergido en el agua fue captado en el Parque Estatal de la Isla Honeymoon.

Una más para la categoría de aves, captada en el Parque Estatal Colt Creek.

Finalmente, un insecto espinoso posó para la cámara en el Parque Estatal Paynes Prairie Preserve.

