Las imágenes ganadoras de un concurso de fotografía de animales para niños y jóvenes

La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés), la organización de bienestar animal más antigua y grande del mundo, anunció recientemente los ganadores de los Premios RSPCA para Jóvenes Fotógrafos.

Redacción Ambiente
21 de diciembre de 2025 - 09:57 p. m.
Ganadora: Retratos de mascotas Esta es Coco, mi perrita rescatada de raza Staffordshire Bull Terrier, y estoy muy orgullosa de ella por haberse quedado sentada pacientemente (¡con la ayuda de unas cuantas golosinas!) para que pudiera tomar esta foto. Monté un estudio improvisado en mi habitación utilizando una funda nórdica negra colgada con pinzas en mis cortinas cerradas y una pequeña luz ajustable que me habían prestado. Después, ajusté un poco el contraste, la nitidez y la saturación para oscurecer el fondo y hacer que la imagen fuera más impactante.
Foto: Maisie Hayman

¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador.

