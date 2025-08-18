No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ambiente

Las imágenes ganadoras de un concurso de fotografía sobre estrategias para sobrevivir

Dos revistas científicas revelaron las imágenes ganadoras de la doceava versión de su concurso de fotografía.

Redacción Ambiente
18 de agosto de 2025 - 12:11 a. m.
Alwin Hardenbol, investigador postdoctoral del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, capturó una impresionante fotografía de una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) saltando desde una embarcación en Varanger, Noruega.
Foto: Alwin Hardenbol

Las revistas académicas BMC Ecology and Evolution y BMC Zoology anunciaron recientemente las imágenes ganadoras de su concurso de fotografía. “Sus imágenes capturan la belleza, las dificultades y las extraordinarias estrategias que utiliza la vida en la Tierra en su lucha por sobrevivir y prosperar”, señaló el jurado del concurso.

Vínculos relacionados

En 2024 hubo récord de temperaturas globales, nivel del mar, calor oceánico y más
Indira, tigresa del zoológico de Cali, falleció tras incidente con su hijo Kanú
El 60 % de la superficie terrestre del mundo se encuentra en un estado precario

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Noticias Ambiente

Concurso de fotografía

Animales

Fotos de animales

Naturaleza

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar