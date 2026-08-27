Las increíbles imágenes ganadoras del Wildlife Photographer of the Year 2026

El concurso de fotografía de vida silvestre más grande del mundo, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, anunció las imágenes ganadoras de la 62.ª edición del concurso.

La competición, considerada la más prestigiosa del mundo, recibió más de 65.000 participaciones de 121 territorios. Las imágenes ganadoras, presentadas este miércoles 26 de agosto, fueron seleccionadas de una selección de 100 finalistas.

“Las imágenes recién publicadas incluyen a un oso polar curioso que observa el agujero por el que respira una foca en el hielo marino del Ártico, en una foto del fotógrafo Audun Rikardsen, y las vidas bellamente entrelazadas de un rinoceronte y un picabueyes, en una foto de Ernest Porter, que muestra al pájaro limpiándose el pico contra la piel del rinoceronte bajo la suave luz de la tarde”, destacó la organización.

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