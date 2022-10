Las lluvias desbordan a Colombia: 747 municipios afectados

Más de 4.300 viviendas han quedado destruidas en esta segunda temporada de lluvias, informó la Ungrd. Foto: Jose Vargas - Jose Vargas

En Colombia no ha dejado de llover. La temporada invernal no da tregua y genera emergencias todas las semanas, como a inicios de esta, cuando en Bosconia, un municipio en Cesar, más de 4.500 familias quedaron damnificadas y un menor de edad resultó muerto por las inundaciones que afectaron a la gran mayoría de barrios de este pueblo. (Lea: Más de 20.700 inundaciones en 50 años: algo no está haciendo bien Colombia)

Si bien la segunda temporada de lluvias arrancó a mediados de septiembre, lo cierto es que en el país ha llovido durante casi todo el año. Asimismo, como anunció el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), estas nuevas lluvias estarían influenciadas por la presencia del fenómeno de La Niña, lo que incrementaría el nivel de precipitaciones en distintas regiones. Muestra de esto, además de las imágenes que vemos a diario, son las cifras que manejan las autoridades.

Con corte al 10 de septiembre, 131 municipios y 10 departamentos del país habían declarado la calamidad pública por las distintas emergencias que han generado las lluvias. Para el jueves 27 de octubre, la cifra de entidades territoriales bajo esta declaratoria había aumentado, y era de 276 municipios y 26 de los 32 departamentos. Sin embargo, como advirtió el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava Sánchez, la cifra de municipios afectados por esta temporada de lluvias llega a los 747.

Según Pava, 207 personas han muerto por cuenta de las lluvias que afectan a gran parte del país, más de 126.000 familias han resultado damnificadas, así como 4.300 viviendas han quedado destruidas. El director de la Ungrd hizo énfasis en las 1.985 vías que han sufrido algún tipo de daño y que mantienen incomunicadas distintas zonas del país.

Tanto Pava como la directora del Ideam, Yolanda González, coinciden en que el país atraviesa el momento más crítico de la temporada de lluvias. El problema es que las lluvias seguirán por lo que queda de este año, e incluso pueden extenderse hasta comienzos de 2023. Según detalló el Ideam en el “Informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo en Colombia”, que presentó el 19 de octubre, la probabilidad de que La Niña esté presente entre diciembre y febrero del próximo año es del 72 %.

Así las cosas, en departamentos como Atlántico, Magdalena, el centro-occidente de César, el centro-norte de Bolívar y sectores de Sucre, se esperan lluvias de entre 20 y 40 % por encima de los promedios históricos en noviembre y diciembre. Un panorama similar para los próximos dos meses se prevé en Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Tolima y Huila, donde las lluvias pueden ser entre un 20 y 30 % más fuertes que el promedio para esta época. Para el resto del país las precipitaciones serán las propias, según los promedios que se tienen desde 1991 hasta 2020. (Puede leer: Inundaciones, derrumbes y vías cerradas: Invierno no da tregua en Cundinamarca)

Por esta razón, el Ideam también ha alertado sobre la crecida en los niveles de los ríos del Pacífico, Caribe y Magdalena-Cauca, una tendencia que se podría mantener en las próximas semanas. Esto aumenta la posibilidad de crecientes súbitas, desbordamientos e inundaciones. En casi toda La Guajira se mantienen alertas rojas por los niveles de los ríos, así como en gran parte de los departamentos del Caribe. Este mismo nivel de alerta se ha emitido para varios ríos en Norte de Santander, Santander, parte de Boyacá, Bogotá, Huila, Cauca y regiones del Valle del Cauca.

Una de las situaciones que mayor preocupación genera en la Ungrd tiene que ver con la represa de la hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango). En la rueda de prensa del 27 de octubre, el director Pava aseguró que el Puesto de Mando Unificado (PMU) que instalaron desde el 21 de octubre se mantendrá por varios meses. La idea de este PMU es que se monitoreen las situaciones que se puedan presentar en los municipios que se encuentran aguas abajo del embalse ante el inicio de operaciones del proyecto o ante la posible apertura de las compuertas del embalse.

Este viernes (28 de octubre) el Ideam aseguró que “en el tramo entre Puerto Valdivia y Nechí se presenta alerta roja por niveles altos del río Cauca, también se han presentado descargas por parte de la represa de Hidroituango que generan crecientes en el río Cauca hacia aguas abajo” de estos dos municipios. La próxima semana la Ungrd adelantará simulacros y definirá rutas de evacuación en estos municipios

Las autoridades han alertado por los deslizamientos de tierra, que aumentan en temporada de lluvias dada la saturación de humedad en los suelos. Actualmente, 162 municipios del país, de los cuales 50 son de Antioquia, tienen una alerta roja por amenaza de deslizamientos. En Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Tolima y Valle del Cauca hay más de 30 municipios con el mismo nivel de alerta. En otros 373, el Ideam mantiene alerta naranja.

Como las lluvias se prolongarían hasta finales de este año e inicios del próximo, tanto el Ideam como la Ungrd reiteran el llamado a la ciudadanía para que se mantengan al tanto de las comunicaciones que emiten ambas entidades, así como a la información que ofrecen las autoridades locales. De igual manera, recomendó a las autoridades fortalecer las medidas de prevención y reducción de riesgos. (Le puede interesar: Balance fenómeno de La Niña: 665 municipios afectados en todo el país)

