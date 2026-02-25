Las medidas en educación y ambiente que dejan los nuevos decretos de emergencia económica

En las últimas semanas, las lluvias atípicas en Colombia han dejado, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), más de 115.000 familias afectadas en 161 municipios en el país. En Córdoba, una de las zonas más afectadas, se registran cerca de 78.000 damnificados. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

El Gobierno Nacional expidió este martes 24 de febrero cinco decretos que definen las medidas adoptadas por sectores en el marco del estado de emergencia económica declarado en ocho departamentos, debido a las emergencias provocadas por lluvias atípicas en Colombia.

En uno de estos documentos se encuentran los planes del Ministerio de Ambiente, en cabeza de la ministra encargada Irene Vélez, para atender y financiar las acciones para la recuperación de las zonas afectadas.

“La decisión que hemos tomado para financiar las medidas es ir a los sectores de mayor capacidad económica, que en este caso son los generadores de energía. Lo que se propone es que se adicione el 2 % de las ventas brutas de la energía del sector para la atención de las emergencias”, precisó Vélez, durante el consejo de ministros realizado en Cartagena.

Por su parte, “la emergencia declarada [...] ha evidenciado una alteración extraordinaria de la dinámica hídrica en múltiples cuencas del territorio nacional, incluyendo aquellas en las que operan centrales hidroeléctricas de gran capacidad instalada, circunstancia que ha generado impactos severos sobre las cuencas hidrográficas, los sistemas regulados, las planicies de inundación, los ecosistemas asociados y las comunidades asentadas en dichas áreas”, se lee en el documento.

La ministra Vélez también indicó que una de las principales preocupaciones que se tiene en este momento “tiene que ver con la saturación del suelo cuenca abajo del río Sinú y la pérdida de la capacidad de amortiguación que tiene la represa, toda vez que está en un porcentaje muy alto respecto a su volumen”, afirmó.

De esta manera, para financiar las acciones necesarias en estas zonas, se incorporó ese pago mediante la adición de un parágrafo transitorio al artículo 45 de la Ley 99 de 1993, que rige la política ambiental del país. La ministra Vélez precisó que “esto aplicaría solamente para aquellas áreas que están afectadas por las emergencias, y solamente para estos proyectos que claramente se deriven de la recuperación de la emergencia”.

Entre las medidas que incluye el decreto de emergencia está la modificación de las herramientas de monitoreo de las hidroeléctricas, la ejecución inmediata de obras prioritarias en reservas forestales, procedimiento abreviado y temporal para trámites ambientales asociados a agua y saneamiento y, entre otras, acciones de reconexión y restauración de ecosistemas hidrológicos.

Ajustes a la alimentación escolar

Por su parte, en otro decreto, el Ministerio de Educación habilitó a las entidades territoriales en zonas donde se hayan cancelado las clases o se mantenga una modalidad remota para que continúen prestando el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según cifras de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), en los ocho departamentos en los que se declaró la emergencia económica hay más de 1.1 millones de beneficiarios del PAE. “Desafortunadamente, en muchos territorios se ha suspendido el calendario escolar, o las escuelas, por haberse inundado, están fuera de funcionamiento. Y el PAE se tiene que garantizar, pues es a veces la única opción alimentaria que tienen niños y niñas en los territorios”, aseguró el ministerio de Educación, Daniel Rojas.

Como se lee en el documento, esta medida se aplicará “hasta el momento en que se normalicen las condiciones de prestación del servicio educativo.”

