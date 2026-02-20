Publicidad

Home

Ambiente

Las mejores fotos de la naturaleza de 2026: estos son los ganadores

Los World Nature Photography Awards anunciaron a los ganadores de su edición 2026 tras recibir miles de candidaturas de todo el mundo. El primer lugar, con un premio de 1.000 dólares, fue para el fotógrafo australiano Jono Allen, por una imagen que retrata el vínculo entre una ballena jorobada blanca y su madre.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ambiente
20 de febrero de 2026 - 07:43 p. m.
Los World Nature Photography Awards anunciaron sus ganadores tras recibir miles de candidaturas de todo el mundo. El primer lugar, ganador de 1000 dólares, fue para el fotógrafo australiano Jono Allen por su fotografía que captura el vínculo único entre una rara ballena jorobada blanca y su madre.
Foto: World Nature Photography Awards

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

World Nature Photography Awards

World Nature Photography Awards 2026

Las mejores imágenes de la naturaleza

Concurso de fotografía de naturaleza

Mejores imágenes de la naturaleza 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.