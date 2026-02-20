Las mejores fotos de la naturaleza de 2026: estos son los ganadores

Los World Nature Photography Awards anunciaron a los ganadores de su edición 2026 tras recibir miles de candidaturas de todo el mundo. El primer lugar, con un premio de 1.000 dólares, fue para el fotógrafo australiano Jono Allen, por una imagen que retrata el vínculo entre una ballena jorobada blanca y su madre.
Foto: World Nature Photography Awards