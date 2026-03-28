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Las mejores imágenes del concurso Wildlife Photographer of the Year 2026

El concurso internacional de fotografía de naturaleza del Museo de Historia Natural de Londres otorgó el Premio del Público Nuveen 2026 al austríaco Josef Stefan, tras una votación global con participación récord.

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Redacción Ambiente
28 de marzo de 2026 - 02:10 a. m.
Un ciervo sika lleva entre las pezuñas la cabeza cortada de un macho rival que murió tras su enfrentamiento.
Foto: Kohei Nagira

Esta semana se conoció el ganador del concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año, uno de los certámenes más prestigiosos de su tipo. El premio fue otorgado al austríaco Josef Stefan, quien capturó el momento en que un lince ibérico juega con un ratón antes de comérselo.

“Roedor volador” se alzó con el primer puesto frente a otras veintitrés fotografías finalistas, todas ellas seleccionadas de entre 60.636 candidaturas procedentes de 113 países y territorios, además de las 100 imágenes ganadoras anunciadas en octubre de 2025. Las imágenes fueron seleccionadas por un jurado internacional compuesto por expertos en fotografía, fauna silvestre, conservación y ciencia, así como por el Museo de Historia Natural”, indicaron los autores del estudio a través de un comunicado.

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Entre las menciones de honor se incluyeron fotografías de una osa polar durmiendo con sus crías, un grupo de flamencos volando sobre una serie de líneas eléctricas y, entre otras, una pareja de osos peleando en la mitad de una carretera.

Puede obtener más detalles sobre este concurso a través de este enlace.

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Por Redacción Ambiente

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