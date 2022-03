Las mujeres jóvenes que buscan la justicia climática en Colombia

El grupo de mujeres de 12 departamentos se reunió en la Universidad EAN. / Gustavo Torrijos Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La última Conferencia de Cambio Climático, que se llevó a cabo a finales de 2021 en Glasgow (Escocia), tuvo una particularidad: la presidencia de la COP26 decidió que la agenda de un día debía estar dedicada al tema de género. El lema que eligieron resumía el motivo de la elección: “Hacer progreso en la igualdad de género y la participación plena y significativa de mujeres y niñas en la acción climática”.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda había una realidad difícil de transformar: los hombres continuaban siendo mayoría en las delegaciones que habían enviado los países a Reino Unido. A pesar de que la participación de ellas había mejorado en comparación con la primera COP, donde apenas representaron el 12 %, el año pasado ese porcentaje aún era desalentador: de solo el 38 %. Libia, cuya delegación estaba compuesta en un 99 % por hombres, era uno de los casos más inquietantes.

Hay muchos motivos por los que es necesario que se hable de género a la hora de tratar asuntos relacionados con el cambio climático. Un ejemplo que suelen citar quienes tratan de poner este tema sobre la mesa es lo que sucedió en varios países de Asia afectados por el tsunami de 2004. Si bien es un fenómeno que no guarda relación con el cambio climático, la organización Oxfam encontró que alrededor del 75 % de las personas que habían muerto en la tragedia eran mujeres.

¿Por qué? Como le explicó a este diario la alemana Goteling Alber, fundadora de Gender CC - Mujeres por la Justicia Climática mientras se realizaba la COP26, “las mujeres nunca aprenden a nadar porque deben limitarse al hogar”. En Bangladesh, por poner otro ejemplo, ellas prefieren no ir a refugios tras desastres climáticos, por miedo a ser acosadas y violentadas.

Hace unas semanas en Bogotá se llevó a cabo un esfuerzo para tratar de empezar a cambiar ese histórico problema. En la Universidad EAN se realizó la “Cumbre de mujeres por la justicia climática”, que reunió a 16 mujeres de 12 departamentos del país. Organizada por la Fundación Barranquilla+20, buscaba construir una ruta para consolidar la Red de Mujeres por la Justicia Climática en Colombia. Con el encuentro también querían hallar un mejor camino para que las cuestiones de género sean transversales en las políticas públicas del cambio climático.

“A pesar de los múltiples esfuerzos por incorporar el género en las políticas públicas y en las acciones de cambio climático, esta perspectiva aún no está plenamente incluida. Dichas acciones, en muchas ocasiones, se limitan a intervenciones técnicas, simplistas y a corto plazo que no rompen los sistemas tradicionales de poder ni cierran las brechas que nos afectan a nosotras las mujeres, por supuesto no de forma homogénea”, explicaba la fundación Barranquilla+20.

Xiomara Acevedo, directora de la fundación, quien decidió crearla primero como un movimiento de jóvenes en Barranquilla en 2012, para luego consolidarla en 2018, se dio cuenta de que algo no andaba bien a la hora de hablar de cambio climático en Colombia. Por un lado, dice ahora, en las discusiones no las incluían ni a ellas ni a los jóvenes. Por otro, no había suficientes esfuerzos para impulsar a las lideresas ambientales que trabajaban desde diversos territorios.

Por ese motivo, cuenta, decidió reforzar un proyecto para “fortalecer los liderazgos por la justicia climática. Quisimos darles prioridad a las mujeres menores de 30 años de varios departamentos, porque a pesar de que tienen un trabajo que ha logrado un impacto en su territorio, no suelen contar con acceso a oportunidades. Queremos poner en el centro a la gente que está trabajando por el ambiente en las regiones del país”.

Su idea, que fue titulada “Mujeres por la justicia climática”, fue seleccionada por la Gate Foundation para impulsarla. Así, tras llevar a cabo un proceso de selección, su quipo eligió a las 16 mujeres de Atlántico, Nariño, Norte de Santander, Cauca, La Guajira, Caldas, Guainía, Antioquia, Chocó, Huila, Cundinamarca, entre otros.

Luego de un intenso proceso de capacitación, que tuvo que realizarse en medio de la pandemia del covid-19, todas se encontraron en Bogotá para, como asegura Acevedo, “posicionar las voces, nuestras visiones del mundo y también nuestras necesidades, porque somos conscientes de que las mujeres necesitamos herramientas para poder desarrollar el trabajo que estamos realizando en defensa del territorio a nivel comunitario y a nivel urbano”.

Isabela Tello, del municipio de Inzá (Cauca), con 20 años, es una de las mujeres que integran el equipo. Después de participar en la pre COP26 del año pasado, donde se reunió con más jóvenes de otros países para plantearles unas propuestas a los delegados, comprendió que es necesario fortalecer el trabajo entre las comunidades. “Después de un intenso trabajo, los delegados no pusieron atención a nuestras ideas, así que tenemos que fortalecer los esfuerzos en nuestros territorios e impulsar una red de mujeres por la justicia climática que nos una y promueva nuestro liderazgo”.

Lo que buscan ahora es que más mujeres se sumen a esta red para que, como señalan, “Colombia se convierta en uno de los países que lidere la acción climática desde los feminismos y las diversidades”.