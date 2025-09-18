Las nuevas especies de escarabajos que no habíamos visto cerca a Bogotá

Foto: Cortesía de los investigadores

Los bosques de niebla aún son un enigma para la ciencia. Son uno de los ecosistemas de los que menos información tenemos, pues se estima que ocupan apenas el 0,3 % del planeta, pero albergan una gran cantidad de biodiversidad. Acumulan el agua que viene desde los bosques en bajas altitudes y la concentran en una nubosidad que está presente casi todo el tiempo, fundamental para el ciclo del agua que llega a ciudades como Bogotá.

Aunque Colombia es el sexto país del mundo con mayor extensión de estos bosques, muchos son pequeños relictos...