Las nuevas especies de escarabajos que no habíamos visto cerca a Bogotá

Los bosques de niebla son uno de los ecosistemas más escasos y amenazados del mundo. A pesar de esto, sabemos muy poco sobre la biodiversidad que se encuentra en ellos. Un grupo de científicos hizo la primera lista de escarabajos de antenas largas que se encuentran en uno de estos bosques cerca de Bogotá, el Parque Natural Chicaque, y encontró varias sorpresas.

18 de septiembre de 2025 - 11:58 p. m.
Foto: Cortesía de los investigadores

Los bosques de niebla aún son un enigma para la ciencia. Son uno de los ecosistemas de los que menos información tenemos, pues se estima que ocupan apenas el 0,3 % del planeta, pero albergan una gran cantidad de biodiversidad. Acumulan el agua que viene desde los bosques en bajas altitudes y la concentran en una nubosidad que está presente casi todo el tiempo, fundamental para el ciclo del agua que llega a ciudades como Bogotá.

Aunque Colombia es el sexto país del mundo con mayor extensión de estos bosques, muchos son pequeños relictos...

