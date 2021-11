Las nuevas promesas de la COP26 llevan el calentamiento global a menos de 2°C

Si se cumplen sus compromisos y los de otras naciones en las conversaciones, las temperaturas probablemente subirían alrededor de 1,9 ° C por encima de los niveles preindustriales. Eso sería más bajo que el límite superior de 2 ° C, pero más alto que el límite inferior de 1,5 ° C establecido en el acuerdo climático de París de 2015.