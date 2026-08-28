Las regiones donde se esperan lluvias este viernes 28 de agosto, según el Ideam

Imagen de referencia. En horas de la tarde, en Bogotá habría lluvias ligeras y lloviznas en sectores del norte, occidente y oriente de la ciudad. Foto: El Espectador - José Vargas

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que, durante las últimas horas, en el país se ha mantenido un sistema nubosos asociado a una zona de baja de presión, lo cual ha generado lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre el departamento de Chocó, sectores del occidente y norte de Antioquia, así como en el occidente de Córdoba, especialmente en el Urabá antioqueño.

También se registró abundante nubosidad con lluvias moderadas y localmente fuertes en sectores del occidente de Cauca y Nariño. Además, se observó menor nubosidad en el occidente de Caquetá, el occidente de Guaviare y el sur de Huila, así como en el suroriente de Amazonas y en sectores de Boyacá y Santander, donde se presentaron lloviznas y lluvias ligeras de carácter disperso.

En contraste, en gran parte de la región Caribe, la Orinoquía, amplios sectores de la Amazonia y zonas del centro de la región Andina predominó el tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. Mientras tanto, sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observó cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

En ese sentido, el Ideam dio a conocer su pronóstico del tiempo para este viernes 28 de agosto en el país. El instituto prevé las mayores lluvias sobre la región Pacífica y el noroccidente de la región Andina, así como acumulados menores en el norte de la Amazonia y el oriente de la Orinoquía. También se esperan lluvias de menor intensidad en el centro y sur de la Amazonia, el occidente de la Orinoquía y el sur de la región Caribe. Por otra parte, la entidad anticipa predominio de tiempo seco en el norte y oriente de la región Caribe, así como en el centro y sur de la región Andina.

Pronóstico por regiones

Durante la jornada, en la región Caribe se presentarían condiciones de cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en gran parte de la región. No obstante, son probables lluvias en el sur de Córdoba, sur de Bolívar y sur de Magdalena, principalmente durante la noche. Además, podrían darse lluvias en sectores cercanos al golfo de Urabá a lo largo de la jornada. Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones y predominio de tiempo seco durante el día.

En la región Pacífica habría cielo mayormente nublado, con probables lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores de Chocó, así como en el occidente de Valle del Cauca y Cauca. Las precipitaciones más significativas, según el Ideam, se presentarían durante la mañana, tarde y noche. Puntualmente, en el centro de Nariño se esperan lluvias principalmente en la mañana y durante la noche.

Para la región Andina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en el norte, con las mayores lluvias concentradas en Antioquia. De manera más dispersa, son probables lluvias en el occidente de Santander y Boyacá, así como en sectores de Caldas, Risaralda y Quindío, principalmente durante la mañana, noche y madrugada del sábado. En el resto de la región se esperan lluvias menores o condiciones predominantemente secas, especialmente en Tolima, el norte de Huila, el suroccidente de Cundinamarca, el sur de Boyacá y Norte de Santander. En cambio, en el sur de Huila podrían presentarse lloviznas aisladas.

La Orinoquía presentaría cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias dispersas, ligeras a moderadas en Vichada, principalmente durante la noche y la madrugada. Asimismo, se prevén precipitaciones en el sur de Meta durante horas de la noche. Por otro lado, en la región amazónica predominarán condiciones de cielo entre ligera y parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias dispersas y de mayor intensidad, en el norte de Guaviare y el oriente de Guainía durante la noche. En el occidente de Caquetá, en suma, se esperan lluvias ligeras durante la mañana y la tarde.

“En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén condiciones favorables para el registro de valores superiores a los promedios climatológicos de agosto en amplios sectores de norte, centro y oriente del Caribe, Orinoquia, parte de los valles interandinos. Los mayores contrastes respecto a la climatología se estiman principalmente en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, así como en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca”, comunicó el Ideam.

Dichas condiciones de temperatura, que en algunos casos pueden estar acompañadas de humedad atmosférica importante, propiciarían sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en gran parte de las regiones Orinoquía, Amazonia, centro del Pacífico y parte de la cuenca media y baja del Magdalena.

Pronóstico para Bogotá y otras grandes ciudades:

Para esta mañana, el instituto prevé predominio de tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado en la capital del país. Sin embargo, no descarta lloviznas en el suroriente de la ciudad en zonas de San Cristóbal y Usme. La temperatura mínima estimada será cercana a los 9 °C. Luego, en horas de la tarde, habría lluvias ligeras y lloviznas en sectores del norte, occidente y oriente de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y San Cristóbal. La temperatura máxima estimada para Bogotá será cercana a los 20 °C. Finalmente, para la noche, se pronostica predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado.

Esto estima el Ideam para otras ciudades principales:

• Bucaramanga: Cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco (Temperatura máxima estimada: 31 °C).

• Tunja: Cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas en la tarde (Temperatura máxima estimada: 20 °C).

• Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de lloviznas aisladas en horas de la tarde y noche (Temperatura máxima estimada: 32 °C).

• Cartagena: Cielo entre ligero a parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas dispersas en horas de la tarde (Temperatura máxima estimada: 33 °C).

• Barranquilla Cielo entre ligero a parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas dispersas en horas de la tarde (Temperatura máxima estimada: 35 °C).

• Cali: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la noche y madrugada se prevén lluvias ligeras (Temperatura máxima estimada: 34 °C).

• Popayán: Cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, no se descartan lloviznas en la tarde (Temperatura máxima estimada: 27 °C).

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