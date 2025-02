Lena Estrada sería la nueva ministra de Ambiente: su hoja de vida fue publicada

Lena Estrada será la nueva ministra de Ambiente. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro designó a Lena Estrada como la nueva ministra de Ambiente de Colombia. La designación fue confirmada este miércoles 26 de febrero con la publicación de su hoja de vida en el portal de aspirantes de Presidencia.

Estrada llega en remplazo de Susana Muhamad, quien ocupó el cargo desde el inicio del gobierno Petro y fue la encargada de liderar la realización de la cumbre mundial de biodiversidad (COP16) en Cali, en 2024. Muhamad ahora pasará a la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

La nueva ministra de Ambiente viene de trabajar en la Cancillería como directora de la Academia Diplomática, y ha sido representante indígena ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).

“Desde la Amazonía hasta las negociaciones globales sobre crisis climática, he defendido una visión integral de la justicia ambiental. Hoy, ese camino se fortalece al frente de Ministerio de Ambiente. Seguiremos protegiendo a quienes defienden la vida”, indicó Estrada, a través de su cuenta de X.

Lena Estrada es miembro del pueblo Uitoto y es politóloga de la Universidad Nacional con un doctorado en sostenibilidad. Además de esto, ha sido defensora de la Amazonía e investigadora de la cátedra UNESCO de Sostenibilidad. Además, fue candidata al Senado en las elecciones de 2018.

A principios de febrero, Estrada, a través de una carta pública firmada por 16 autoridades indígenas, puso a disposición su hoja de vida para asumir el Ministerio de Ambiente.

“Asumir una cartera ministerial es menester en nuestras luchas. Hemos demostrado las capacidades a través de las diferentes instancias en las que algunos de nuestros hermanos y hermanas participan. Estamos convencidos de que es momento de acompañarlo en su gabinete en cabeza de una mujer que ha demostrado capacidad”, se lee en el documento.

El balance de la ministra Susana Muhamad

La designación de Estrada como nueva ministra de Ambiente ocurre en medio del cierre de las negociaciones de la COP16 en Roma (Italia), que tuvieron que ser suspendidas en 2024 por falta de quorum.

En la primera parte de la COP16, por su parte, se logró concretar una vieja promesa que se venía trabajando desde hace ocho años: que las comunidades locales y pueblos indígenas sean un grupo de trabajo permanente del CDB. En Cali, la propuesta de Colombia y Brasil de un reconocimiento explícito del trabajo de las comunidades afrodescendientes como protectores de la biodiversidad también prosperó.

También se avanzó en un plan de acción para trabajar los vínculos entre la biodiversidad y la salud humana y se acordó un marco para identificar y actualizar las áreas marinas de importancia biológica o ecológica.

Ahora, el cierre de las discusiones, que serán presididas por la saliente ministra Susana Muhamad, tendrán como tema central el dinero que se necesita para detener y revertir la pérdida de biodiversidad.

Por su parte, en diálogo con El Espectador, Muhamad habló hace dos semanas sobre los retos que quedan en la cartera, como la delimitación del páramo de Santurbán, así como nuevas acciones para contener los hipopótamos invasores en Colombia.

“Si bien logramos hacer unas 20 esterilizaciones y avanzar en la traslocación, hay que decir que esto ha sido un fracaso y que, a pesar de las buenas intenciones, no está siendo efectivo”, indicó Muhamad. “Hemos encontrado que al momento de intentar exportar estos hipopótamos, los lugares que los recibirían no tienen las condiciones para recibirlos. No se pudieron consolidar estos procesos con Filipinas, India, Ecuador ni Perú”.

En ese sentido, uno de los próximos pasos, de acuerdo con Muhamad, es implementar la caza de control para contener las poblaciones que se encuentra en el país.

Otro reto pendiente es contener las cifras de deforestación de Colombia, que en 2024 aumentaron en un 35 % en comparación al 2023. Según cifras preliminares, durante el año pasado fueron 107.000 hectáreas afectadas en Colombia por esta problemática.

En palabras de Susana Muhamad, ministra de Ambiente, debe tenerse en cuenta que en 2021 se presentaron las cifras más altas de deforestación en el país, con alrededor de 174.000 hectáreas.

En los últimos años, la tendencia de la deforestación había sido hacia la disminución. En 2022, las hectáreas deforestadas fueron 123.517; y en 2023 se presentaron las cifras más bajas desde que se tienen registros, con 79.000. La cifra preliminar de 2024 rompe con esa tendencia, pues presentó un aumento de más de 27.000 hectáreas deforestadas en el año.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜