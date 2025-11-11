Listo el decreto que crea nueva licencia ambiental para proyectos de energía eólica

El decreto aplica para proyectos de generación eólica con capacidades entre 10 MW y 100 MW. EFE/Álvaro Alfaro Foto: EFE - Álvaro Alfaro

El Gobierno nacional firmó el Decreto 1186, con el que crea una licencia ambiental especial para proyectos de energía eólica, llamada LAEólica, elaborada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Humboldt.

Esta iniciativa permitirá agilizar “de manera responsable el licenciamiento de proyectos de generación eólica con capacidades entre 10 MW y 100 MW”, dice Minambiente. El nuevo esquema contempla la delimitación de distancias mínimas a centros poblados, el uso de tecnologías que previenen afectaciones a aves y murciélagos, el uso eficiente del suelo y la implementación de turbinas silenciosas y seguras.

La licencia también establece un procedimiento técnico que orienta la elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA), los cuales deberán contener el análisis de los impactos ambientales y sociales, los planes de manejo, compensación y cierre, y una estrategia de gestión social para garantizar beneficios en los territorios.

“Con la LAEólica avanzamos hacia una transición energética que armoniza el desarrollo con la protección de la vida y la biodiversidad, y que pone en el centro a las comunidades y los territorios como protagonistas del cambio”, afirmó Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente y directora general de la ANLA.

Sin embargo, desde que se dio a conocer este proyecto, unas semanas atrás, varias personas han expresado un par de preocupaciones. María Aponte, abogada y consultora sénior en Holland & Knight, por ejemplo, explicó en este artículo que “para lograr una reducción efectiva en los tiempos de trámite de licenciamiento ambiental, la ANLA debería fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas, de manera que cuente con los recursos y el personal suficiente e idóneo para conocer de los trámites en un tiempo razonable”.

Además, el trámite de las licencias ambientales para los proyectos de energías renovables de 10 a 100 MW era competencia de las CAR y no de la ANLA. Asocars —organización que reúne a las corporaciones ambientales del país— también mencionaba que la iniciativa les resta facultades a las autoridades ambientales regionales, algo que debe hacerse mediante el Congreso y no desde el Gobierno.

