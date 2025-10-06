Lleve la sombrilla: estas son las zonas en las que lloverá hoy en Colombia

Imagen de referencia. En Bogotá se esperan lluvias en varias localidades. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Después de una madrugada nublada y con lloviznas en varias partes del país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este 6 de octubre.

La entidad prevé que sea un día con nubosidad y lluvias en una gran parte del territorio nacional. Estas podrían variar en intensidades, pero las más fuertes se presentarán en el Caribe, el Pacífico, la Amazonia, la Orinoquia y el centro y norte de la región Andina.

Pronóstico del tiempo para Bogotá

En Bogotá se espera que, en la mañana, continúen las condiciones de nubosidad que se presentaron durante la madrugada y que se presenten algunas lloviznas.

“Durante las primeras horas de la tarde, la nubosidad aumentará progresivamente, con lluvias ligeras o lloviznas en sectores de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme”, dijo la entidad. También hay probabilidades de que llueva en el resto de la ciudad. La temperatura máxima será de 19 °C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

Para Medellín, capital de Antioquia, se espera un día con cielo nublado y lluvias en la mañana. Sin embargo, durante la tarde y la noche es probable que predomine el tiempo seco. La ciudad tendrá una temperatura máxima de 23 °C.

En Cali habrá condiciones similares: una mañana nublada con lloviznas a lo largo de la ciudad, pero se espera que predomine el tiempo seco durante la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 27 °C.

Hacia la costa Caribe, Barranquilla tuvo una madrugada con nubosidad, pero tiempo seco. En la tarde se esperan lluvias de diferentes intensidades y distribuidas en diferentes sectores de la ciudad. La temperatura máxima será de 31 °C.

Mientras tanto, en Cartagena se espera que haya cielo entre parcial y mayormente nublado, así como lluvias que de diferentes intensidades que se distribuirán a lo largo de la ciudad. Las lluvias más intensas, con probabilidad de tormenta eléctrica, se esperaban para las primeras horas del día, por lo que habrá una disminución en lo que resta de jornada. La temperatura máxima será de 29 °C.

Por su parte, Bucaramanga tendrá una mañana nublada y con probabilidad de lluvias a lo largo del día. Se espera una temperatura máxima de 28 °C para la capital del Santander.

Finalmente, Tunja tendría predominio de tiempo seco en la mañana, pero se esperan lloviznas ligeras y moderadas hacia la tarde y la noche. También es probable que, en sectores aislados, haya tormentas eléctricas. La temperatura máxima será de 18 °C.

En el resto del país, “los mayores acumulados de precipitación se prevén en los departamentos de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Tolima, Amazonas, Meta, Guaviare, Vaupés, Putumayo, Vichada, Casanare y Arauca”, explicó el Ideam.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un día con nubosidad variada y lloviznas ligeras.

