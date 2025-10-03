¿Lloverá el primer viernes de octubre? Esto dice el pronóstico del Ideam

En Bogotá habrá lluvias dispersas en la mañana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El primer viernes de octubre vendrá con lluvias en varias regiones del país. Así, por lo menos, lo indica el boletín del pronóstico del tiempo del Ideam, que prevé “condiciones nubosas en amplias zonas del país, con lluvias fuertes y concentradas, especialmente en el norte y occidente de la región Andina, en la región del Pacífico y en el sur del Caribe”.

Los departamentos donde se espera que haya mayor cantidad de lluvias son Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, el occidente de Cundinamarca, el occidente de Boyacá, Tolima, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander, el occidente de Amazonas, el occidente de Putumayo y de Caquetá, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar.

Además, habrá lluvias ligeras y moderadas en sectores de Meta, Vichada, Casanare, Guaviare , Cesar, Atlántico, Magdalena la Guajira, y Sucre.

¿Cuál es el pronóstico para el tiempo en Bogotá?

Si va a salir en la mañana, es mejor que no olvide el paraguas. El Ideam dice que durante este lapso el cielo estará nublado y habrá lluvias ligeras en varios sectores de la capital.

Aunque habrá nubes en la tarde, se espera que predomine el tiempo seco. Sin embargo, en el occidente es posible que haya precipitaciones. Lo mismo sucederá en la noche.

La temperatura máxima estimada es de 19 °C.

¿Cuál es el pronóstico para el tiempo para las principales capitales?

• Barranquilla: en la capital del Atlántico el cielo estará parcialmente nublado y habrá, probablemente, lluvias en la tarde y en al noche. La temperatura máxima será de 32 °C.

• Cartagena: según el Ideam, el cielo estará parcialmente nublado y habrá lluvias en la tarde. La temperatura máxima será de 31 °C.

• Medellín: en la capital antioqueña el cielo estará mayormente nublado y se esperan lluvias a lo largo del día. La temperatura máxima será de 29 °C.

• Tunja: se espera que haya un cielo parcialmente nublado, pero habrá tiempo seco. La temperatura máxima será de 18 °C.

• Bucaramanga: en la capital santandereana se espera un cielo parcialmente nublado, con probables lluvias en la tarde y en la noche. La temperatura máxima será de 28 °C.

• Cali: el cielo estará parcialmente nublado, con probables lluvias ligeras en la mañana y en la tarde. En la noche habrá precipitaciones de variada intensidad. La temperatura máxima será de 28 °C.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜