¿Lloverá este jueves? Este es el pronóstico del tiempo para Bogotá, Cali y otras ciudades

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este jueves 26 de febrero, en el que se espera una alta nubosidad con probables lluvias de variada intensidad sobre diversos sectores del Pacífico y la Amazonía.

“Los mayores acumulados de precipitación, con probabilidad de tormentas eléctricas sectorizadas, se estiman sobre amplios sectores departamentales de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Amazonas y Vaupés”, informó el Ideam.

🌧️¿Cómo estará el clima en Bogotá?

Para la mañana de este jueves, en la capital del país se prevé un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

“Durante la tarde se prevé nubosidad variable con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en el occidente de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Engativá y Fontibón”, informa el Ideam.

Por su parte, durante la noche se espera cielo mayormente nublado con persistencia de precipitaciones durante las primeras horas.

☔Este es el pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país:

Barranquilla: Se espera una jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco generalizado (T. máx.: 33 °C),

Cartagena: Se espera una jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 32 °C),

Medellín: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se espera un incremento relativo en la nubosidad con probabilidad de lloviznas en horas de la noche (T. máx.: 25 °C),

Tunja: Se estiman condiciones secas durante toda la jornada, con cielos de ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 19 °C),

Bucaramanga: Se pronostica un día con nubosidad variada y predominio de tiempo seco generalizado (T. máx.: 25 °C),

Cali: Se estima un día lluvioso con cielo entre parcial a mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones de variadas intensidades en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 29 °C).

