¿Lloverá este viernes? Este es el pronóstico del tiempo para Bogotá y otras ciudades, según el Ideam

Para la mañana de este viernes se espera un tiempo mayoritariamente seco en la capital del país, aunque no se descartan lloviznas en el sur de la ciudad.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este viernes 21 de noviembre, en el que se esperan lluvias en sectores de la región Pacífica, el occidente, norte y sur de la Andina, así como en el centro y sur del Caribe.

De acuerdo con el más reciente boletín de la entidad, existe una probabilidad considerable de precipitaciones “en el norte y oriente de Antioquia, en Cesar, Magdalena, Bolívar, sur de Sucre, occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, occidente de Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, sur de Huila, occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, como también, en el piedemonte amazónico”.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco, aunque existen posibilidades lluvias en su parte maritima.

🌤️Así estará el tiempo en Bogotá

Para la mañana de este viernes se espera un tiempo mayoritariamente seco, aunque no se descartan lloviznas en el sur de la ciudad.

“En horas de la tarde, se estiman precipitaciones de carácter ligero y moderado en amplios sectores de Bogotá, especialmente, en el norte, centro y occidente, en zonas de las localidades de Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Kennedy”, se lee en el más reciente boletín del Ideam. “Durante la noche se prevé lloviznas y lluvias ligeras en sectores el occidente, norte y sur de la ciudad, las más fuertes en zonas de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar”.

🌧️Este es el pronóstico del tiempo para las principales ciudades en Colombia:

• Barranquilla: No se descartan algunas lluvias ocasionales en la mañana. Tiempo seco se prevé para la tarde y noche. (T. máx.: 33 °C),

• Cartagena: Cielo mayormente nublado, son posibles lluvias en la mañana y tiempo seco hacia la tarde y en la noche. (T. máx.: 31 °C),

• Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lluvias en la tarde y la noche. (T. máx.: 28 °C),

• Tunja: Predominará el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 19 °C),

• Bucaramanga: cielo mayormente nublado con posibles lloviznas ocasionales en la mañana, probables lluvias moderadas hacia las horas de la tarde. (T. máx.: 28 °C),

• Cali: Condiciones mayormente nubladas con lluvias ligeras en la jornada. (T. máx.: 29 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que le permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

