¿Lloverá hoy? Esto dice el pronóstico del clima del Ideam

Se espera que en el país domine el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias en algunos departamentos. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para este miércoles, 10 de diciembre. Después de una madrugada donde prevalecieron las condiciones secas, la entidad pronostica que se mantendrá la jornada sin muchas lluvias en el país.

“En gran parte del territorio colombiano, se prevé tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado”, sostiene el Ideam. En el mar Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones secas.

Sin embargo, hay algunas zonas donde el Ideam pronostica condiciones nubosas con precipitaciones moderadas a localmente fuertes. Estás se podrían registrar en sectores de Chocó, suroriente de Cauca, oriente de Nariño, occidente de Antioquia, centro de Tolima, sur de Cundinamarca, Huila, occidente de Putumayo y Caquetá, oriente de Amazonas, norte de Vaupés, oriente de Guaviare, Guainía y Vichada.

A nivel de ciudades, el Ideam dice que, en Bogotá, por ejemplo, se espera tiempo seco, pero no se descartan lluvias sectorizadas en el occidente de la ciudad. La temperatura máxima estimada para la capital del país de 20 °C.

En Barranquilla, Cartagena y Medellín también predominará el tiempo seco, aunque es posible que se registren lloviznas y lluvias esporádicas finalizando la tarde. En Tunja es poco probable que llueva, mientras que en Cali podrían llegar algunas lloviznas en la noche. En Bucaramanga, tampoco se descartan lloviznas ocasionales.

🌳 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ambiente?Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜