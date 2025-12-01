Lluvias en Bogotá y otras partes del país: el pronóstico del tiempo para esta semana

Durante la semana se esperan lluvias en horas de la tarde para Bogotá. Foto: Bogotá Tránsito

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la semana de 1 al 5 de diciembre. De acuerdo con la entidad, se esperan lluvias en varias partes del país, pero con tiempo seco en otros.

“Iniciando la semana se pronostican lluvias y abundante nubosidad sobre gran parte de la región Andina, centro y norte del Pacífico, sur y centro del Caribe y áreas específicas del piedemonte llanero”, dijo el Ideam en un comunicado.

Los sectores en los que, por el contrario, habrá tiempo seco son la Orinoquía y la Amazonía. A pesar de esto, el Instituto aclaró que para el final de la semana podrían presentarse lluvias en estas dos regiones, especialmente hacia el oriente del país.

Mientras tanto, para Bogotá se esperan lluvias durante la semana, entre ligeras y moderadas, que se presentarían principalmente en horas de la tarde. El jueves y viernes, 4 y 5 de diciembre, se intensificarían las lluvias durante la tarde.

El lunes 1 de diciembre estuvo pasado por lluvias en varias partes de Colombia, incluso con actividad eléctrica en algunas de ellas.

Pronóstico del tiempo para el martes 2 de diciembre

Para el martes, el Ideam estima una alta probabilidad de lluvias en amplios sectores de la región Andina, el sur y centro del Caribe, así como el centro y norte del Pacífico. También podrían presentarse lluvias en el piedemonte llanero.

“Podrían presentarse precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas ocasionales en Meta, Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda, Chocó, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba”, detalló la entidad.

Por otra parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habría cielo parcialmente nublado, pero tiempo seco. Podrían presentarse lloviznas leves en el norte del archipiélago.

Pronóstico del tiempo para el miércoles 3 de diciembre

En la mitad de la semana seguirán las condiciones lluviosas en algunas partes del país, como sectores de la región Andina, centro y norte del Pacífico, sur y dentro del Caribe y también en el piedemonte llanero.

“Se observa una tendencia hacia condiciones secas en gran parte de las regiones Orinoquía y Amazonía, con probabilidad de algunas lloviznas ligeras a moderadas sobre el extremo oriental del territorio nacional. Las precipitaciones más abundantes, con posible actividad eléctrica asociada, son esperadas en zonas de los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Huila y los piedemontes de Arauca, Casanare y Meta”, dijo la entidad.

Pronóstico del tiempo para el jueves 4 de diciembre

Luego de varios días acumulando lluvias, se espera que disminuyan sobre la región Andina, y que se mantenga el tiempo seco en la Orinoquía y la Amazonía. Pero, la situación no será similar en el resto del país.

“Se esperan acumulados de lluvias importantes sobre la región Pacífica, el oriente de Antioquia, sur de la región Andina y sectores del piedemonte llanero. Las precipitaciones más importantes para el jueves se pronostican sobre sectores de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Córdoba.”, explicó el Ideam.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían darse lluvias ocasionales, con un cielo que llegaría a estar mayormente nublado.

Pronóstico del tiempo para el viernes 5 de diciembre

Durante el último día hábil de la semana, podrían volver a presentarse lluvias sobre el oriente y occidente de la región Andina, y persistirían en el centro y sur del Caribe. También podrían incrementar hacia el oriente del país, en donde se encuentran las regiones Orinoquía y parte de la Amazonía, así como en el Pacífico.

“Se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en sectores de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Guainía y Amazonas”, puntualizó la entidad.

