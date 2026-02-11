Lluvias en Colombia: así estará el tiempo este 11 de febrero, según el Ideam Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

En su más reciente reporte sobre el tiempo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) aseguró que, durante la madrugada, en amplios sectores del país predominaron condiciones secas con cielo entre ligero y parcialmente nublado.

Pese a estas condiciones, se presentó abundante nubosidad con lluvias de intensidad moderada a fuerte, que en algunos casos fueron acompañadas de tormentas eléctricas. Esta situación se registró en Chocó, Cauca, Amazonas y el norte del océano Pacífico colombiano.

Además, se presentaron precipitaciones en zonas puntuales y aisladas del suroriente y occidente de Antioquia, centro de Huila, sur y nororiente de Santander, norte y occidente de Boyacá y Vaupés.

En cuanto a las lloviznas y precipitaciones locales de menor intensidad, algunas de carácter esporádico y aislado, se presentaron en Córdoba, Norte de Santander, Caldas, Cundinamarca, Risaralda, Tolima, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.

Finalmente, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad observó nubosidad variable con lluvias dispersas, más persistentes en su área marítima.

☔ Pronóstico del tiempo 11 de febrero

El Ideam en el boletín señala que hoy se esperan condiciones mayormente nubladas y precipitaciones entre moderadas y fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina, así como en el sur y oriente de la Amazonía.

Las precipitaciones más intensas se esperan en sectores de Chocó, Cauca, Nariño y Amazonas, así como en áreas aisladas del occidente de Antioquia y sur de Santander.

Las condiciones para el océano Pacífico colombiano, añade, son mayormente nubladas con lluvias localmente importantes en el norte y centro de la cuenca.

En la Orinoquía, por su parte, se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. A pesar de estas condiciones, el Ideam no descarta lloviznas o lluvias esporádicas en áreas aisladas del occidente y suroriente de la región.

Para el Caribe, si bien en amplios sectores se esperan condiciones mayormente secas con cielo entre ligero y parcialmente nublado, el Ideam prevé mayor nubosidad con lluvias puntuales y aisladas en el occidente, sur y nororiente de la región.

Asimismo, en el mar Caribe colombiano predominará el tiempo seco. En la zona occidental y oriental son posibles lluvias de variada intensidad. Finalmente, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman lluvias, particularmente de carácter ligero.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con la entidad, durante la madrugada, se registró nubosidad variada con tiempo seco y la temperatura mínima fue de 11 °C. Para las horas de la mañana, la entidad prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

En la tarde, se espera nubosidad variable con predominio de tiempo seco. Sin embargo, es alta la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas de Suba y Usaquén. La temperatura máxima podría superar los 20 °C.

En cuanto a las horas de la noche, el Ideam espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

🌦 Barranquilla: Durante la jornada se prevé escasa nubosidad con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C).

🌦 Cartagena: Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco a lo largo del día. (T. máx.: 32 °C).

🌦 Medellín: Tras una mañana mayormente seca, hacia el final de la tarde y en algunas horas de la noche se incrementará la nubosidad, con probabilidad de lloviznas o lluvias esporádicas. (T. máx.: 28 °C).

🌦 Tunja: Se espera predominio de tiempo seco con nubosidad variada durante la jornada. (T. máx.: 20 °C).

🌦 Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descartan lloviznas ocasionales al final de la tarde o durante la noche. (T. máx.: 27 °C).

🌦 Cali: Cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias intermitentes a lo largo del día. (T. máx.: 30 °C).

🌂 Otras alertas del Ideam

🔥 Alertas por incendios: En total, 81 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía. De estos, 23 municipios están en alerta roja, destacándose Casanare, con 13 municipios; Boyacá y Cundinamarca, con 3.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 306 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De estos, 55 municipios están en alerta roja, destacándose Chocó, con 14 municipios: Antioquia, con 11; y Cauca, con 10.

☔Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: tres rojas, una roja puntual, treinta y siete naranjas y sesenta y uno amarillas; Caribe: siete rojas, veinte naranjas y nueve amarillas; Pacífico: diez rojas, veintiuno naranjas y una amarilla; Amazonas: nueve amarillas.

🌊Alertas meteomarinas: Mar Caribe: Persisten las alertas naranjas por oleaje y viento en todo el mar Caribe colombiano.

Pacífico colombiano: En el norte de la cuenca prevalece la alerta naranja por oleaje y viento. En el centro y sur de la cuenca se mantienen alertas amarillas por oleaje y viento. Asimismo, la zona norte continúa en alerta amarilla por tiempo lluvioso.

