Lluvias y deslizamientos: conozca las alertas del Ideam para este 8 de septiembre

Según el Ideam, 418 municipios presentan algún nivel de alerta, con especial énfasis en los departamentos de Antioquia (32 municipios en alerta roja), Chocó (22) y Bolívar (10).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió este lunes 8 de septiembre de 2025 un balance de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para todo el territorio nacional. El reporte, presentado a las 5:00 a.m. por el meteorólogo de turno, Alexander M. Martínez Mercado, detalla los riesgos más relevantes en incendios, deslizamientos, condiciones hidrológicas y fenómenos meteomarinos que afectan tanto al continente como a las áreas marítimas de Colombia.

En cuanto a incendios de cobertura vegetal, el Ideam reportó que 36 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica y Andina. Entre ellos, tres municipios del departamento de La Guajira están en alerta roja, es decir, en la categoría de mayor riesgo. Estas condiciones están asociadas a la temporada seca que aún persiste en varias zonas del país.

El panorama es más crítico en materia de deslizamientos. Según el Ideam, 418 municipios presentan algún nivel de alerta, con especial énfasis en los departamentos de Antioquia (32 municipios en alerta roja), Chocó (22) y Bolívar (10). Las lluvias recurrentes en esas regiones han incrementado la vulnerabilidad de los suelos, lo que eleva la probabilidad de emergencias en zonas urbanas y rurales.

Las alertas hidrológicas también muestran un escenario complejo. El área hidrográfica del río Magdalena-Cauca es la más afectada, con 10 alertas rojas y 2 rojas puntuales, además de 21 naranjas y 16 amarillas. En la cuenca del Orinoco hay una alerta roja, 18 naranjas y 34 amarillas; en la del Caribe, 4 rojas, 29 naranjas y 10 amarillas; en la del Pacífico, 12 naranjas y 3 amarillas; y en la del Amazonas, 2 naranjas y 6 amarillas. Estos niveles de advertencia reflejan la posibilidad de crecientes súbitas e inundaciones en distintos afluentes.

El Ideam también destacó la persistencia de alertas meteomarinas. En el mar Caribe se mantiene la alerta amarilla por vientos y oleaje en sectores del centro y oriente, así como por lluvias en áreas costeras y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el Pacífico colombiano, la alerta amarilla se mantiene por las mismas razones: oleaje y vientos a lo largo de la cuenca.

El reporte incluyó un balance de lluvias en las últimas seis horas. Durante la madrugada se registraron precipitaciones moderadas y fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, La Guajira, Antioquia, Santander y Amazonas. También se reportaron lluvias en zonas del Atlántico, Magdalena, Boyacá y Cundinamarca. En el mar Caribe, los aguaceros fueron más intensos en inmediaciones del golfo de Urabá y cerca de las costas de Córdoba y Sucre. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también experimentó lluvias significativas, especialmente en Providencia.

De acuerdo con el pronóstico nacional para las próximas 24 horas, se espera un cielo mayormente nublado en gran parte del país, con lluvias moderadas a fuertes en el Pacífico y el Caribe, así como en zonas puntuales del centro y norte de la región Andina, el occidente y oriente de la Orinoquía y el nororiente de la Amazonía. Entre las zonas más afectadas se encuentran Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda y Chocó. También se prevén lluvias en sectores de Sucre, Magdalena, La Guajira, Arauca, Vichada, Guainía, Valle del Cauca y Nariño.

El Ideam reiteró que estas condiciones son consecuencia de la presencia de ondas tropicales en el mar Caribe y el Atlántico. La onda tropical #33 se ubica en el occidente del Caribe, cerca de los 81°W, generando convección moderada desde Panamá hasta Cuba central. La onda #34 se localiza en el Atlántico central, mientras que la #35 está en el Atlántico oriental, al oriente de Cabo Verde. Todas avanzan hacia occidente y podrían seguir influyendo en el clima de Colombia en los próximos días.

En Bogotá, el pronóstico indica un día con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lloviznas esporádicas, con una temperatura máxima cercana a los 19 °C. Otras ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena también tendrán variaciones entre tiempo seco, nubosidad y lluvias intermitentes.

El Ideam insistió en que las autoridades locales y la ciudadanía deben estar atentas a la evolución de estas alertas, especialmente en los municipios en riesgo de incendios, deslizamientos y crecientes súbitas, que son los fenómenos que actualmente representan mayor amenaza para la población.