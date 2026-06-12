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12 de junio de 2026 - 09:54 p. m.

Lo que no le contaron sobre lo que está pasando con el caimán llanero

El caimán llanero o cocodrilo del Orinoco ha estado en noticieros y portadas en las últimas semanas. Pero después de revisar documentos, hablar con expertos y visitar los lugares donde están los cocodrilos, encontramos varias cosas que deberían saber. En este video le contamos qué encontramos.

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Redacción Ambiente

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