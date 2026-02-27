Publicidad

Lo que viene para la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta

Autoridades indígenas, abogados y delegados del Gobierno están planteando una ruta para expedir una nueva normativa sobre la Línea Negra. Buscan salidas luego de que el Consejo de Estado anulara el decreto que reconocía y amparaba este territorio ancestral.

Catalina Sanabria Devia
27 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
La Línea Negra es como una red que conecta los espacios sagrados para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Foto: Óscar Pérez

“Vamos a firmar, delante de las comunidades indígenas unidas, el nuevo decreto de la Línea Negra”. Así reaccionó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, luego de que se conociera el fallo del Consejo de Estado que anuló el Decreto 1500 de 2018. Dicha normativa había...

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
