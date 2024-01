Logran, al parecer, el primer avistamiento de un tiburón blanco recién nacido

Imagen del tiburón blanco captada por los investigadores. Foto: Carlos Gauna/The Malibu Artist - Tomada de University of California, Riverside

Una de las preguntas que se hacen quienes investigan a esos animales fascinantes que son los tiburones blancos (Carcharodon carcharias) tiene que ver con su primera etapa, luego de nacer. ¿Cómo son estas criaturas? ¿En qué lugar dan a luz?

No ha sido fácil observar esos procesos, por obvias razones. Sin embargo, un artículo publicado en la revista Environmental Biology of Fishes señala que eso acaba de cambiar. Sus autores, el documentalista Carlos Gauna, y Phillip C. Sternes, estudiante de doctorado en biología en la Universidad de Californa Riverside (Estaods Unidos), aseguran que creen haber logrado el primer avistamiento.

Lo lograron, como relata un comunicado de prensa publicado por esa universidad, el 9 de julio de 2023. Ese día, observaron con un dron a un ejemplar de unos 5 pies de largo completamente blanco, algo inusual, pues esta especie es gris en la parte superior y blanca en la inferior. (Lea Las especies invasoras propagan el fuego en los cerros de Bogotá)

Al ampliar la imagen, le decía Gauna al portal de la U. de California Riverside, se dieron cuenta de algo muy llamativo: el tiburón parecía estar desprendiéndose de una capa blanca mientras nadaba. “Creo que fue un tiburón blanco recién nacido que se despojó de su capa embrionaria”, aseguró.

Sin embargo, en el artículo explican que eso también pudo deberse a otro fenómeno que tampoco, nunca, ha sido observado. Probablemente, escriben, este tiburón blanco tiene un trastorno de la piel desconocido.

“Si eso es lo que vimos, entonces también es increíble porque nunca se ha informado de tal condición en estos tiburones”, dijo Gauna.

Sin embargo, los investigadores se inclinan más por la primera opción. Una de las razones por la que piensan que es un tiburón blanco recién nacido es porque, a los ojos de Sternes, vieron que bebé derramaba la leche intrauterina. De hecho, en esa etapa, las madres ofrecen alimento a sus crías con una “leche” secretada en el útero.

Además, como lo dice el comunicado de la universidad, Gauna cree haber grabado en ese mismo lugar tiburones blancos grandes que parecían estar preñados. “Filmé a tres tiburones muy grandes que parecían preñados en este lugar específico en los días anteriores. Ese día uno de ellos se zambulló y poco después aparece este tiburón completamente blanco”, dijo Gauna. “No es difícil deducir de dónde vino el bebé”.

Sin embargo, ambos son conscientes de que se requiere más investigación para confirmar con precisión su hallazgo. Para que eso suceda, hay algo clave para ellos: “se requieren más esfuerzos y una gestión más estricta para proteger no solo esta área, sino toda la costa que se extiende hasta Baja California, así como para la conservación del tiburón blanco”, apuntan en el artículo.

