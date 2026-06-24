Los 10 retos ambientales que no debe perder de vista el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella en un acto masivo antes de las elecciones. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En las últimas semanas, el ambiente cobró cierto protagonismo en las carrera a la Presidencia. Tanto la campaña de Abelardo de la Espriella como la de Iván Cepeda reveló sus cartas para enfrentar lo que, a sus ojos, son los desafíos más urgentes en un país que saca pecho por su biodiversidad. Aunque el debate, en muchas ocasiones, terminó enfocado en la posibilidad de hacer fracking para extraer hidrocarburos, sus planes abordaban muchas más discusiones, algunas de ellas relacionadas con los problemas ambientales más visibles que tiene...