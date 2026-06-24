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Los 10 retos ambientales que no debe perder de vista el Gobierno de Abelardo de la Espriella

El Espectador conversó con expertos, líderes de organizaciones ambientales y ex viceministras sobre los principales desafíos ambientales que debe enfrentar el próximo Gobierno. Varios coinciden en que hay asuntos que, más allá de que hayan sido planteados o no en su campaña, no pueden ser descuidados por el próximo presidente.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
24 de junio de 2026 - 12:01 p. m.
Abelardo de la Espriella en un acto masivo antes de las elecciones.
Abelardo de la Espriella en un acto masivo antes de las elecciones.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En las últimas semanas, el ambiente cobró cierto protagonismo en las carrera a la Presidencia. Tanto la campaña de Abelardo de la Espriella como la de Iván Cepeda reveló sus cartas para enfrentar lo que, a sus ojos, son los desafíos más urgentes en un país que saca pecho por su biodiversidad. Aunque el debate, en muchas ocasiones, terminó enfocado en la posibilidad de hacer fracking para extraer hidrocarburos, sus planes abordaban muchas más discusiones, algunas de ellas relacionadas con los problemas ambientales más visibles que tiene...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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