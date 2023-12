Los colores de un pájaro, mitad hembra, mitad macho, fotografiado en Colombia

Los investigadores tomaron algunas fotografías del mielero verde, una ave que se encuentra, usualmente, en algunas regiones de América Latina. Foto: John Murillo

Se publicaron fotografías de un pájaro, mitad hembra, mitad macho, en Colombia. El ornitólogo aficionado, John Murillo, estaba de vacaciones en nuestro país cuando se encontró con el animal, un mielero verde que además sobresale por su mezcla de colores: mitad verde, mitad azul.

De manera más específica, el zoólogo Hamish Spencer, quien además es colega de Murillo, explicó que las imágenes se tratan de la segunda observación en más de 100 años conocida de un pájaro “ginandromorfo bilateral”, o sea un organismo mitad macho, mitad hembra, cuya división puede verse de manera precisa por los colores en su cuerpo.

Lea también: Finaliza la COP28: por primera vez se acuerda alejarse de los combustibles fósiles.

“Muchos observadores de aves podrían pasar toda su vida sin ver un ginandromorfo bilateral en ninguna especie de ave. El fenómeno es extremadamente raro en las aves. Es muy llamativo, tuve el privilegio de verlo”, afirmó Spencer en un comunicado. Además, el zoólogo sugirió que son “posiblemente las mejores fotos de cualquier especie de ave ginandromorfa bilateral salvaje”.

Los mieleros verdes no son la única especie de ave en la que se ha observado este fenómeno, y también se extiende más allá de las aves, llegando a mariposas, abejas e, incluso, insectos palo. Sin embargo, aunque sí se ha documentado en todas estas especies, el ginandromorfismo bilateral se considera poco común.

Los autores del estudio que documentan la observación, incluidos Murillo y Spencer, creen que el ginandromorfismo bilateral ocurre como resultado de errores raros antes de la concepción y en el momento de la fertilización de los organismos. “El fenómeno surge de un error durante la división celular femenina para producir un óvulo, seguido de una doble fertilización por dos espermatozoides”, explicó Spencer.

No se pierda: Un murciélago utilizaría el mismo mecanismo que las aves para orientarse al volar.

A pesar de su apariencia inusual, el equipo no vio nada más fuera de lugar en el mielero que observó Murillo. Sin embargo, no está claro si el ave era fértil o se reproducía en ese momento, pues los investigadores no presenciaron ningún comportamiento de cortejo y tendía a mantenerse reservado.

Independientemente, el equipo cree que esta rara observación añade otra pieza al rompecabezas de la comprensión de la determinación del sexo en las aves. Spencer expresó su esperanza de que el descubrimiento inspire a la gente a “apreciar las excepciones” y las interesantes revelaciones que pueden aportar.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜