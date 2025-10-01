Los desafíos ambientales son “más relevantes hoy que hace diez años”: Papa León XI

León XIV anima a la "conversión ecológica" y a velar por que los gobiernos cumplan. Foto: EFE - Simone Risoluti

Este miércoles 1 de octubre, con motivo del décimo aniversario de la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’ (sobre “el cuidado de la casa común”), inició la Conferencia Brindando Esperanza. El evento, que se llevará a cabo hasta el próximo 3 de octubre, reunirá a líderes religiosos, de organizaciones de la sociedad civil, a académicos y a políticos, para “trazar un camino hacia el futuro”.

Durante esta primera jornada, el Papa León XIV dio un discurso ante los asistentes de la conferencia, expresando su gratitud por el legado de la encíclica del Papa Francisco. Afirmó que su mensaje ha inspirado escuelas, diócesis, programas académicos y el diálogo internacional.

“Su impacto se ha extendido a cumbres, iniciativas interreligiosas, círculos económicos y empresariales, así como a estudios teológicos y bioéticos”, dijo Papa León. Además, subrayó que el planteamiento de “cuidar nuestra casa común” se ha convertido en una frase estándar, que se usa en trabajos académicos y discursos públicos en “todos los pueblos y continentes”.

A ojos del sumo pontífice, los desafíos ambientales que se presentan en la encíclica Laudato Si’, que tienen que ver con la contaminación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, entre otros, son ahora más relevantes que hace diez años. Los retos, mencionó, no solo son políticos y sociales, sino también espirituales, haciendo alusión a lo que el Papa Francisco describió como una “conversión del corazón”.

“Sólo volviendo al corazón puede tener lugar una verdadera conversión ecológica”, expresó el Papa León. De ese modo, recordó que la preocupación ecológica, la justicia y el compromiso social y la paz interior están articulados entre sí.

A tan solo unas semanas de que inicie en Brasil la cumbre más importante sobre cambio climático, la COP30, y de cara a la Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2026, el Papa León instó a los líderes a “escuchar los gritos de la Tierra y los pobres, las familias, los pueblos indígenas, los migrantes involuntarios y los creyentes de todo el mundo”.

Finalizando su discurso, el sumo pontífice cuestionó: “Dios nos preguntará si hemos cultivado y cuidado el mundo que Él ha creado, y si hemos cuidado de nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuál será nuestra respuesta?”.

Sobre la Conferencia Brindando Esperanza

Lorna Gold es la directora ejecutiva del Movimiento Laudato si’, el cual organizó esta conferencia. Durante una rueda de prensa el pasado martes, Gold aseguró que finalizando esta semana se lanzará un plan de intenciones, en el que se definirán los objetivos para contribuir a la misión de cuidar el planeta, consignadas en la encíclica del Papa Francisco.

“Este compromiso colectivo será presentado en la próxima COP30 como Laudato si’ Peoples Determined Commitment, que busca acompañar a los planes oficiales determinados a nivel local por los diferentes países y contribuir al Global Ethical Stocktake, el balance de las medidas asumidas para el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el clima". Cabe recordar que el objetivo de este tratado internacional, adoptado en 2015, es limitar el calentamiento de planeta a muy por debajo de 2 °C, preferiblemente a 1.5 °C.

La conferencia contará con varios oradores. Entre el grupo de académicos estarán Laurence Tubiana, directora de la Fundación Europea del Clima y Katharine Hayhoe, climatóloga y jefa científica de The Nature Conservancy. Por otro lado, algunas de las figuras políticas serán Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil y responsable de la Presidencia conjunta de la COP30, y Maina Talia, Ministro de Interior, Cambio Climático y Medio Ambiente de Tuvalu, un país insular en el Pacífico que se enfrenta a grandes amenazas por el cambio climático, en específico por el aumento del nivel del mar y la intensificación de fenómenos extremos.

“Tuvalu (país insular del Pacífico, entre las islas Hawái y Australia, ndr) es el país más en peligro del mundo. Lo que para otros es una proyección futura, para nosotros es un presente dramático; para nosotros todo lo que va más allá del 1,5 grados de aumento de la temperatura determina la diferencia entre la vida y la muerte”, dijo Talia.

En el encuentro también ha participado Arnold Schwarzenegger, exgobernador del estado de California en Estados Unidos y actor, recordado por su papel en la saga de Terminator. “Podemos alcanzar el objetivo, ‘terminar’ la contaminación solo trabajando todos juntos. No pongamos como excusa a nuestros gobernantes. En California reuní a republicanos y demócratas. Me decían que no podía cuidar al mismo tiempo de la economía y del ambiente. Y, sin embargo, lo logramos, realizando muchísimas cosas bajo el perfil ambiental y obteniendo resultados extraordinarios en el aspecto económico”, aseguró Schwarzenegger.

