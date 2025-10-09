Los elefantes asiáticos pueden reconocer cuándo los humanos los están observando

Imagen de referencia. Hasta ahora, la mayoría de estudios sobre comunicación visual se había centrado en especies con una visión predominante, como los primates. En el caso de los elefantes, se creía que dependían principalmente de señales acústicas y olfativas para comunicarse. / EFE. Foto: National Geographic for Disney/EFE - Cede Prudente/National Geographic for Disney

Los elefantes asiáticos, una especie conocida por su sociabilidad y su aguda memoria, acaban de demostrar una capacidad cognitiva más compleja de lo que se pensaba. Según una investigación publicada en Scientific Reports y liderada por la Universidad de Kioto, estos animales pueden reconocer cuándo los humanos los observan, combinando distintas señales visuales para interpretar la dirección de la atención.

Hasta ahora, la mayoría de estudios sobre comunicación visual se había centrado en especies con una visión predominante, como los primates. En el caso de los elefantes, se creía que dependían principalmente de señales acústicas y olfativas para comunicarse. Sin embargo, este nuevo trabajo sugiere que su comprensión visual podría ser más sofisticada de lo que se pensaba.

El equipo, encabezado por la investigadora Hoi-Lam Jim, realizó el experimento en Chiang Rai, al norte de Tailandia, con diez elefantas hembras cautivas. Las pruebas consistieron en una tarea simple de solicitud de comida. La experimentadora se ubicaba frente al animal y variaba su postura en cuatro formas distintas: de frente, de espaldas, con solo la cara orientada hacia la elefanta o con solo el cuerpo mirando hacia ella.

El objetivo era medir cómo reaccionaban los animales ante cada posición y determinar si eran capaces de reconocer cuándo estaban siendo observados. Los investigadores registraron la frecuencia de los gestos de las elefantas hacia la experimentadora en cada caso, así como su comportamiento cuando no había nadie presente.

Los resultados fueron claros: las elefantas gesticulaban con mayor frecuencia cuando tanto el cuerpo como la cara de la persona estaban orientados hacia ellas. La orientación corporal, de hecho, parecía ser una señal más importante que la facial. Pero el efecto solo se mantenía cuando ambas (cara y cuerpo) estaban alineadas en dirección al animal.

“Nos sorprendió descubrir que las elefantas no gesticulaban simplemente por la presencia humana”, explicó Jim en un comunicado. “Cuando no había nadie, o cuando la persona estaba de espaldas, reaccionaban como si nadie las estuviera mirando”. Esto demuestra, añadió, que los elefantes son sensibles a la dirección de la atención humana, no solo a su cercanía.

El estudio sugiere que los elefantes asiáticos entienden que la atención visual es clave para comunicarse de forma efectiva. Es decir, no solo identifican cuerpos o rostros, sino que interpretan el conjunto de señales que indican si alguien los está observando.

Además de resaltar la inteligencia de esta especie, los hallazgos amplían el conocimiento sobre cómo evolucionan las habilidades cognitivas en los animales. Comprender este tipo de conductas no solo ayuda a explicar la evolución de la cognición social, sino que también tiene implicaciones para su bienestar en contextos de manejo humano, como los santuarios o centros de conservación.

En adelante, el equipo de Kioto planea estudiar otros aspectos del comportamiento de los elefantes asiáticos, como su capacidad de cooperación, su conducta prosocial y su nivel de autocontrol. Todo esto podría ayudar a entender mejor cómo piensan, se comunican y perciben a los humanos con los que comparten su entorno.

