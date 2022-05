Los elefantes están comiendo plástico

El elefante asiático ("Elephas maximus indicus"). Foto: Yathin S Krishnappa - Wikimedia - Creative commons

Gitanjali Katlam es un investigador de India asociado a la Escuela de Ciencias de la Vida de Universidad Jawaharlal Nehru, en Nueva Dehli. Hace unos días publicó un estudio en la revista Journal for Nature Conservation que revela algo muy inquietante: los elefantes asiáticos (Elephas maximus indicus) están consumiendo plástico. (Lea En 2050 el 50 % del mundo sufrirá escasez de agua, ¿de dónde la sacaremos?)

Tras recolectar muestras de estiércol de estos mamíferos en las áreas forestales donde viven, Katlam, junto a otros tres investigadores, halló que en varias hay pequeñas piezas de plástico, una señal clara de que los elefantes están ingiriendo ese material.

Como lo anotan en el artículo, alrededor de un tercio (32%) de las muestras de estiércol de elefante mostraron presencia de desechos provenientes de los seres humanos. Las partículas de plástico, explican, oscilan entre 1 y 355 mm de tamaño y fueron los residuos que se encontraban en mayor proporción (85%). También hallaron partículas de vidrio, metal, gomas, cerámica de barro y piezas de tejas.

La mayoría del plástico provino de envases y cubiertos de alimentos, seguidos de bolsas y envases de plástico.

“La alta presencia de plástico en el estiércol de elefante destaca su uso generalizado cerca de hábitats protegidos y la falta de prácticas de segregación de desechos, lo que subraya la vulnerabilidad de los animales salvajes al riesgo de ingestión de plástico”, apuntan en el artículo.

Sus resultados son una alerta sobre un problema que no se ha estudiado mucho: el impacto del plástico en la fauna terrestre. Según le dijo Katlam al periódico The New York Times, estas partículas podrían tener efectos negativos en la salud de los elefantes. Además, al transportarlos a áreas silvestres y parques nacionales, otras especies podrían verse perjudicadas.

Pero, ¿cómo llegó el plástico a los estómagos de los elefantes? Simple: los elefantes, al parecer, están ingresando a asentamientos humanos y basureros del estado de Uttarakhand que colindan con sus hábitats en busca de comida. Allí llevan a su boca diferentes elementos sin distinguir su material.

