Los humedales de la capital amazónica, en problemas. Una acción popular busca salvarlos

En Leticia hay más de 26 humedales urbanos y suburbanos. Foto: Fondo Nacional de Turismo

Varias entidades nacionales y del departamento del Amazonas, junto con la Procuraduría General de la Nación, están impulsando una acción popular que busca proteger los humedales de la capital del Amazonas, Leitica. Ya fue admitida por el Tribunal de Cundinamarca, que ahora tiene en sus manos decidir si le da o no luz verde.

Con esa acción popular, dice el ministerio público, pretende que se formule y ejecute “un plan de acción integral para la protección, restauración y conservación de los humedales de Leticia”, pues se encuentran en serios aprietos.

Por años, esos ecosistemas han sufrido las consecuencias de una ausencia de protección. En El Espectador ya habíamos contado con detalle la grave situación en la que están: una investigación de la Universidad Nacional, por ejemplo, reveló hace un par de años que mala planificación urbanística, la concentración de residuos sólidos y la piscicultura o crianza de peces han representado presiones muy graves para estos ecosistemas.

“El principal hallazgo fue que los humedales urbanos eran los que estaban más afectados, los que tenían más problemáticas ambientales, especialmente por la urbanización, por la construcción de viviendas sobre los humedales o construcción de carreteras que interrumpían el paso del agua”, nos explicó, entonces, la ingeniera ambiental María José Arias, una de las autoras del estudio.

El caso del caño Calderón muestra bien lo que sucede. Allí los investigadores encontraron ontaminación por las aguas residuales domésticas que caen directamente desde las casas que están al pie del humedal. En otros, hay piscicultura de especies que no son de la Amazonia. También hay plantas invasoras que empiezan a competir por recursos.

Por toda esta situación es que, ahora, la acción popular busca la “suspensión de manera inmediata toda actividad de relleno, tala, vertimiento o construcción en zonas de humedal, hasta tanto no se adopten medidas de protección y restauración ambiental”.

Así mismo, espera que se adopten medidas para contener la “contaminación hídrica, la afectación de la flora y fauna por basuras y residuos sólidos y el grave deterioro de los servicios ecosistémicos”.

Otra de las peticiones de las entidades que presentaron la acción popular es que se haga un inventario de los humedales de Leticia y se caracterice a las familias que los habitan.

