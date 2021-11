Los planes de adaptación necesitan ser más ambiciosos: informe de la ONU

Mientras las naciones se reúnen para la última ronda de conversaciones sobre el clima en Glasgow, un nuevo informe de la ONU pidió esfuerzos urgentes para aumentar el financiamiento y la implementación de acciones diseñadas para adaptarse a los crecientes impactos del cambio climático.

El Informe sobre la brecha de adaptación 2021: The Gathering Storm, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), descubrió que, si bien las políticas y la planificación para la adaptación al cambio climático están creciendo, la financiación y la implementación aún están muy por detrás de donde deben estar.

Además, el informe encuentra que la oportunidad de utilizar la recuperación fiscal de la pandemia COVID-19 para priorizar el crecimiento económico verde que también ayuda a las naciones a adaptarse a los impactos climáticos como sequías, tormentas e incendios forestales se está perdiendo en gran medida.

A medida que el mundo busca intensificar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, esfuerzos que todavía no son lo suficientemente fuertes, también debe mejorar drásticamente su juego para adaptarse al cambio climático “, dijo Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA. “Incluso si hoy cerramos el grifo de las emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos del cambio climático nos acompañarían durante muchas décadas. Necesitamos un cambio radical en la ambición de adaptación para el financiamiento y la implementación para reducir significativamente los daños y pérdidas del cambio climático. Y lo necesitamos ahora “.

La financiación de la adaptación sigue siendo débil

Las promesas actuales en virtud del Acuerdo de París apuntan a un calentamiento global de 2,7 ° C para finales de siglo. Incluso si el mundo limita el calentamiento a 1,5 ° C o 2 ° C, como se describe en el acuerdo, siguen existiendo muchos riesgos climáticos. Si bien una fuerte mitigación es la mejor manera de reducir los impactos y los costos a largo plazo, aumentar la ambición en la adaptación, en particular para el financiamiento y la implementación, es fundamental para evitar que se amplíen las brechas existentes.

El informe encuentra que los costos de adaptación probablemente se sitúen en el límite superior de un estimado de 140 a 300 mil millones de dólares por año para 2030 y de 280 a 500 mil millones de dólares por año para 2050 solo para los países en desarrollo. El financiamiento para el clima que fluye hacia los países en desarrollo para la planificación e implementación de la mitigación y la adaptación alcanzó los USD 79.6 mil millones en 2019. En general, los costos estimados de adaptación en los países en desarrollo son de cinco a diez veces mayores que los flujos actuales de financiamiento público para la adaptación, y la brecha se está ampliando.

Se está perdiendo la oportunidad de COVID-19

Se han desplegado USD 16,7 mil millones de estímulo fiscal en todo el mundo, pero solo una pequeña parte de esta financiación se ha dirigido a la adaptación. Menos de un tercio de los 66 países estudiados financiaron explícitamente medidas COVID-19 para abordar los riesgos climáticos hasta junio de 2021. Al mismo tiempo, el mayor costo del servicio de la deuda, combinado con la disminución de los ingresos del gobierno, puede obstaculizar el gasto público futuro en adaptación, particularmente países en desarrollo.

Algunos avances en la planificación y la implementación

Si bien la evidencia preliminar sugiere que los procesos de desarrollo del Plan Nacional de Adaptación han sido interrumpidos por COVID-19, se están logrando avances en las agendas nacionales de planificación de la adaptación.

Alrededor del 79% de los países han adoptado al menos un instrumento de planificación de la adaptación a nivel nacional, como un plan, estrategia, política o ley. Este es un aumento del siete por ciento desde 2020.

El nueve por ciento de los países que no cuentan con un instrumento de este tipo están en proceso de desarrollar uno. Al menos el 65% de los países tiene uno o más planes sectoriales en vigor y al menos el 26% tiene uno o más instrumentos de planificación subnacional.

Mientras tanto, la implementación de acciones de adaptación continúa creciendo lentamente. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos revelan que los diez principales donantes financiaron más de 2.600 proyectos con un enfoque principal en la adaptación entre 2010 y 2019. Los proyectos también están creciendo, con más proyectos que atraen fondos superiores a USD 10 millones.

A pesar de este progreso se necesita más ambición en el financiamiento y la implementación. El mundo necesita aumentar la financiación pública para la adaptación, mediante la inversión directa y superando barreras a la participación del sector privado.

El informe también encontró que los gobiernos deberían utilizar la recuperación fiscal de la pandemia para priorizar las intervenciones que logren tanto el crecimiento económico como la resiliencia al cambio climático. Deben establecer enfoques integrados de gestión de riesgos y establecer marcos flexibles de financiación de desastres. Las economías avanzadas también deberían ayudar a los países en desarrollo a liberar espacio fiscal para los esfuerzos de recuperación de COVID-19 ecológicos y resilientes a través de financiamiento en condiciones favorables y un alivio sustancial de la deuda.