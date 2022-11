Los puntos claves del discurso de Petro en el Sciences Po, en París

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 150 años del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences PO). Foto: Presidencia - Presidencia

El presidente Gustavo Petro hizo parte de la conferencia que se llevó a cabo como conmemoración de los 150 años del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences PO), que se llevó a cabo de París el miércoles 9 de noviembre. Allí, además de hacer un balance de su participación en la conferencia climática COP 27, explicó el dinero que tiene destinado el país para la transición energética. (Lea: Gobierno Petro quiere impulsar un “pacto nacional” por la transición energética)

“A Colombia le quedan 7 mil millones de dólares, quizás 14 mil si pensamos en cuatro a seis años, que deberíamos usar para la transición energética, para reemplazar el carbón y el petróleo”, aseguró Petro, quien añadió que “temas como el turismo para el país más bello de la tierra, debería ser relativamente lógico y accesible”.

Petro inició explicando el ejemplo de países productores de hidrocarburos, como los árabes o Noruega. “Están enfrentados a un dilema, indudablemente, porque desde un punto de vista positivo, si la humanidad logra disminuir la demanda por estos productos, que es reducir emisiones de CO₂, logran bajar la cifra de la demanda de petróleo, carbón y gas mundial”, aseguró.

Entonces, ¿qué estrategia han empleado varios países ante la demanda de estos productos? Noruega, por ejemplo, aclaró Petro, “su apuesta ha sido meterse en fondos de capital, es decir, usar el capitalismo mundial y sus excedentes petroleros los han puesto en estos fondos a rentar en actividades diferentes al petróleo y al carbón. Ha sido la idea de ellos, lo hacen desde hace años”. Con la rentabilidad de estos fondos de capital consiguieron financiar su sistema pensional. (Puede leer: Transición energética: ¿cómo y para qué?)

En Colombia, por ejemplo, existe una altísima reserva de carbón, “si la usamos, la humanidad muere”, añadió el mandatario. En América Latina no hemos hecho lo de Noruega, sino que hemos derrochado nuestro excedente”, apuntó. Por eso, insistió, es fundamental financiar la transición energética.

“Lo primero que va a desaparecer es el carbón. Antes del coronavirus, exportábamos la mitad del carbón de lo que hacíamos el año anterior”, dijo, “en América Latina tenemos un enorme potencial para una economía descarbonizada, podía ser una ventaja, incluso comparándonos con Europa y Estados Unidos”, señaló.

También aseguró que las energías alternativas o descarbonizadas, como la eólica, solar y del hidrógeno verde, no se aplican en forma masiva en el mundo porque no son rentables. “La solución de que los países dejen de consumir petróleo, gas y carbón, no es nada sencilla y chocaría contra el deseo de salvación de la humanidad ante la crisis climática, porque los medios poderosos que manejan el sector perderían rentabilidad”, dijo.

En cuanto a la COP27, criticó la propuesta señalada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, de que la única forma de organizarse, mitigar y adaptarse a la crisis climática en el tiempo es con el endeudamiento, y ya no el aporte de los países desarrollados, que ha sido mínimo y son limosnas. (Le puede interesar: Petro y su transición energética: lo que debe hacer en sus primeros 100 días)

