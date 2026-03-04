Los reparos a la ruta que plantea el Minambiente para implementar el Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú es el primero en incluir obligaciones específicas para proteger los y las defensoras del medio ambiente. Foto: Éder Rodríguez

Un documento del Ministerio de Ambiente, que estará abierto a comentarios hasta el próximo 13 de marzo, planteó la hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú en Colombia. Este tratado busca, en palabras sencillas, la participación pública, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. También es el primero en incluir obligaciones específicas para la protección de quienes defienden el medio ambiente.

En 2022, fue aprobado por el Congreso de la República y luego, en 2024, la...