Los reparos a la ruta que plantea el Minambiente para implementar el Acuerdo de Escazú

El Ministerio de Ambiente planteó la hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú en Colombia. El proyecto, sin embargo, ha despertado dudas sobre cómo fue construido, pues hay quienes creen que debería tener más participación ciudadana. También piden mayor articulación y precisión en las acciones.

Catalina Sanabria Devia
05 de marzo de 2026 - 12:02 a. m.
El Acuerdo de Escazú es el primero en incluir obligaciones específicas para proteger los y las defensoras del medio ambiente.
Foto: Éder Rodríguez

Un documento del Ministerio de Ambiente, que estará abierto a comentarios hasta el próximo 13 de marzo, planteó la hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú en Colombia. Este tratado busca, en palabras sencillas, la participación pública, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. También es el primero en incluir obligaciones específicas para la protección de quienes defienden el medio ambiente.

En 2022, fue aprobado por el Congreso de la República y luego, en 2024, la...

