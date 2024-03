Alemania quiere comprarle hidrógeno verde a Colombia, pero hay varios retos

Imagen de referencia. Electrolizador de hidrógeno verde en Cartagena, operado por Ecopetrol. / Cortesía Ecopetrol.

El pasado 6 de marzo, Colombia y Alemania crearon el Comité Directivo del Grupo de Alto Nivel de Hidrógeno Verde para impulsar proyectos de energías renovables. Esta fue la tercera reunión diplomática en busca de crear una cooperación comercial para formar una industria del hidrógeno que surta la demanda a nivel nacional y exporte al país europeo.

Las delegaciones ya se habían reunido en diciembre de 2022, en Colombia, y en junio de 2023, en Alemania, ocasión en la que la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el ministro de Comercio, Germán Umaña, firmaron un memorando de entendimiento con el Instituto de Energía de la Sociedad Fraunhofer, una de las asociaciones científicas más grandes de Europa y que tiene su sede central en Berlín, para evaluar las cadenas de transporte de este elemento en el país.

En todos estos encuentros se ha hablado del potencial de Colombia, y específicamente de la región Caribe, de convertirse en “una importante zona industrial de hidrógeno y entregar volúmenes significativos a los mercados locales e internacionales a precios competitivos”, como lo dijo el Ministerio de Minas y Energía en un comunicado tras la reunión de junio de 2023.

Pero ¿qué es el hidrógeno verde y por qué surge el interés de Alemania en cooperar para el desarrollo de esta industria en Colombia? En El Espectador hablamos con Christopher Hebling, director internacional del Instituto Fraunhofer de Energía, y con Carsten Rolle, director de Energía y Clima de la Federación de la Industria Alemana (BDI, por sus siglas en alemán) para conocer los avances de esta iniciativa.

¿Qué es el hidrógeno verde?

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y está compuesto por la molécula H2. Encontrarlo en ese estado, sin embargo, es una tarea bastante compleja, pues suele estar mezclado con otros elementos. Por ejemplo, en el agua (H2O), está con el oxígeno.

Cuando el hidrógeno se separa de las moléculas que lo acompañan, es un gas que puede utilizarse como combustible en diversos procesos, especialmente en la industria. El desafío radica, sin embargo, en que su aislamiento requiere métodos que consumen una gran cantidad de energía y que se clasifican por colores según su impacto ambiental.

Entonces, cuando se aísla la molécula de H2 utilizando carbón o gas metano, el proceso se conoce como hidrógeno negro o gris, debido a la alta contaminación que genera; en contraste, cuando se usa, energías renovables, como la solar o la eólica, se conoce como hidrógeno verde, ya que es uno de los menos perjudiciales para el medio ambiente. Este último es el que se quiere impulsar en Colombia.

La primera etapa de la cooperación, cuenta Hebling, consistió en realizar un estudio para conocer el potencial que tiene el país para producir hidrógeno verde. “También hicimos modelos de simulación muy robustos para estimar el costo de producir esas moléculas en Colombia”, añade. Con esa información, la siguiente fase, asegura el director del Instituto Fraunhofer de Energía, será trabajar en instrumentos de inversión con la industria alemana para impulsar proyectos en Colombia.

El interés por promover esta industria en el país, complementa Rolle, de BDI, es poder importar este producto y sus derivados a Alemania. También buscan conectar a las empresas que producen, por ejemplo, aspas de acero para los parques eólicos, con los proyectos de energías renovables en Colombia, en una relación que beneficiaría a las industrias de ambos países.

“Alemania siempre ha sido importador de energía. La oportunidad más grande que se presenta con el inicio de este diálogo es que las competencias de ambas partes se complementan de manera muy oportuna. Tenemos a los oferentes de la tecnología y ellos quieren integrar esto en una cadena de suministro en la que Colombia también tenga una participación”, puntualiza Rolle.

Las dudas que rodean la producción de hidrógeno

Si bien la apuesta por proyectos de producción de hidrógeno verde tiene muchas ventajas, también alberga algunas dudas. El Global Hydrogen Review, publicado por la Agencia Internacional de Energía en 2023, encontró que, aunque este es un combustible que cada vez tiene más demanda en el mundo, su uso continúa concentrado en industrias como la explotación de hidrocarburos, mientras que su aplicación en el transporte de carga o en la aviación, que aportarían a la movilidad sostenible, sigue siendo mínima.

Además, una revisión de evidencia científica publicada en 2021, realizada por la consultora británica de energías renovables Liebreich, encontró que, hasta ahora, la tecnología para usar el hidrógeno solo hace que sea eficiente en algunos sectores, como la producción de fertilizantes, mientras que en otros resulta más económico utilizar baterías eléctricas o biogás. La pregunta sobre en qué situaciones o sectores de la economía se puede utilizar eficientemente este gas como combustible es crucial, ya que puede determinar la sostenibilidad de su producción.

“En Alemania esa discusión también se está dando, porque sabemos que no podemos usar el hidrógeno para todo”, reconoce Hebling. Al igual que en los fertilizantes, asegura que su eficiencia en la producción de hidrocarburos también está comprobada, y su uso tiene un menor impacto ambiental frente al hidrógeno gris, que es el que suele utilizarse en esas industrias.

Para Rolle, la discusión entre usar electricidad o hidrógeno para la movilidad sostenible aún no ha finalizado, porque no solo es un problema de eficiencia. “Allí el criterio es, básicamente, la calidad de las redes. Si hay un sistema eléctrico fuerte y sostenible, muy fácilmente se puede electrificar el sector del transporte. Pero, cuando no, se puede evaluar el hidrógeno como alternativa. La eficiencia es uno de los parámetros, pero es uno dentro de muchos otros que deben tenerse en cuenta”, explica.

Otra duda que rodea la producción de hidrógeno verde en Colombia es que depende del avance de las energías renovables. En La Guajira, que es la región con mayor potencial eólico y solar del país, varios proyectos han presentado retrasos en su ejecución por demoras en las licencias ambientales, en los procesos de consulta previa y por falta de financiación, como hemos contado en El Espectador en artículos pasados.

En contexto: ¿El nuevo oro blanco? La promesa del hidrógeno natural en Colombia

Una de las soluciones que plantea la delegación alemana es “explicarle muy bien a la población de qué se trata la transición energética. Porque las comunidades tienen que apropiar todas esas nuevas tecnologías. Por eso, el diálogo con la sociedad civil, la comunicación y la educación deben ser objetivos conjuntos”, dice Rolle.

La implementación de las energías renovables, apunta Hebling, también requiere de mejoras en “la infraestructura de puertos, las redes de transmisión, la producción de energía y los incentivos para que esa energía sea sostenible. En Alemania muchas cosas van más lento de lo que se había planeado. También hay problemas en la financiación de proyectos”. Resolver esto, asegura, requiere de un plan a largo plazo, pero con objetivos por etapas que permitan evaluar su avance.

Según el Minminas, en el país ya se han realizado 10 pilotos de producción de hidrógeno verde enfocados en usos “residenciales, de transporte e industria”. El Comité Directivo del Grupo de Alto Nivel de Hidrógeno Verde se encuentra actualmente revisando varias propuestas y se espera que en la próxima reunión, que aún no tiene fecha definida, se hable sobre la viabilidad de los primeros proyectos.