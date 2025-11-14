Más de 1.600 lobistas de combustibles fósiles están la COP30 de cambio climático

Una persona sostiene un abanico con la frase "¡Fuera los lobistas petroleros!" en protesta contra las compañías petroleras este martes, en la COP30 en Belém (Brasil). EFE/André Coelho Foto: EFE - André Coelho

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo análisis de Kick Big Polluters Out, una coalición internacional de más de 450 organizaciones, afirma que más de 1.600 lobistas de combustibles fósiles han tenido acceso a las negociaciones climáticas de la COP30 que se realiza en Belém, Brasil. Esto quiere decir que, uno de cada 25 asistentes a la cumbre de cambio climático es un lobista o, dicho de otra manera, un representante de la industria del petróleo, gas y carbón que busca influir en las negociaciones para proteger los intereses de estas compañías.

Según el análisis, la presencia de estas personas supera significativamente en número a casi todas las delegaciones nacionales en la COP30. En comparación con la COP del año pasado, que se realizó en Bakú, Azerbaiyán, este número representa un aumento del 12 %, y es la mayor concentración de lobistas de combustibles fósiles en una COP, desde que la coalición internacional comenzó a analizar a los asistentes a la conferencia.

(Lea: La ministra Irene Vélez dijo que Colombia declaró la Amazonia como reserva libre de petróleo, pero eso no ha sucedido)

Además, el análisis también detalla que aproximadamente 599 lobistas obtuvieron acceso mediante acreditaciones especiales de la COP, las cuales les permiten conocer el funcionamiento interno de las negociaciones. Hay representantes de empresas del petróleo y gas como ExxonMobil, BP y TotalEnergies.

A esto se suma que, varios países del Norte Global incluyeron representantes de combustibles fósiles en sus delegaciones oficiales: Francia envió 22 delegados del sector, cinco de ellos de TotalEnergies, incluido su director ejecutivo, Patrick Pouyanné; la delegación de Japón contó con 33 lobistas, entre ellos Mitsubishi Heavy Industries y Osaka Gas; y Noruega logró introducir a 17 en las conversaciones, incluidos seis altos ejecutivos de su gigante petrolero y gasístico nacional, Equinor.

“Tres décadas y 30 COP después, más de 1500 lobistas de combustibles fósiles se pasean por las negociaciones climáticas como si fueran parte del grupo. Es indignante ver cómo su influencia se profundiza año tras año, ridiculizando el proceso y a las comunidades que sufren sus consecuencias”, dijo ax Bongon, miembro de Kick Big Polluters Out de IBON International en Filipinas.

Para la organización, la “desmesurada” presencia de la industria de combustibles fósiles en Belém amenaza los objetivos declarados de la COP30, que Brasil ha posicionado como un momento crucial para la implementación del Acuerdo de París y el aumento de la financiación climática.

🌳 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente?Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜