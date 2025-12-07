Más de 60.000 pingüinos murieron de hambre debido al colapso del número de sardinas en Sudáfrica

Esta situación es crítica al recordar quela población de pingüinos africanos ha disminuido de casi el 80 % en 30 años, por lo que se encuentran reclasificados como ‘en peligro crítico’ en la Lista Roja de la UICN. RODGER BOSCH / AFP. Foto: AFP - RODGER BOSCH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un estudio publicado esta semana reveló que más de 60.000 pingüinos que vivían en colonias en Sudáfrica murieron de hambre entre 2004 y 2021 debido al colapso del de sardinas presentes en sus ecosistemas.

Esta cifra, revelada en una investigación publicada en la Revista de Ornitología Africana, representa el 95 % en dos de las colonias más importantes de este país. La causa principal de esta mortalidad, de acuerdo con los autores del estudio, fue la escasez de alimentos causada por la sobrepesca y el cambio climático.

Lo invitamos a leer: Cómo una rana pequeña logra cazar a uno de los insectos más temidos del planeta.

“Los pingüinos africanos mudan el plumaje una vez al año, bajando a tierra y ayunando durante 21 días, durante los cuales pierden y reemplazan todas sus plumas. Si no engordan lo suficiente para mudar el plumaje o recuperar su condición física después, mueren. En las dos islas estudiadas, las tasas de supervivencia anual de los pingüinos adultos y la proporción de reproductores que no regresaron a sus colonias para mudar el plumaje estaban significativamente relacionadas con un índice de disponibilidad de presas desarrollado para la región”, explican los autores del estudio.

Según encontró el estudio, en todos los años desde 2004, la biomasa de la especie de sardinas Sardinops saga, uno de los alimentos claves para las colonias de pingüinos, disminuyó hasta un 25 % en la costa oeste de Sudáfrica.

“La tasa de explotación pesquera de la sardina al oeste se mantuvo por encima del 20 % entre 2005 y 2010, alcanzando un máximo del 80 % en 2006″, precisan los autores del estudio.

En entrevista con el diario The Guardian, Lorien Pichegru, profesora de biología marina en la Universidad Nelson Mandela, quien no estuvo involucrada en el estudio, aseguró que “los resultados son extremadamente preocupantes y la situación no ha mejorado con el tiempo. Se necesitan acciones urgentes no solo por los pingüinos africanos, sino también por otras especies endémicas que dependen de estos recursos”.

Esta situación es crítica al recordar que la población de pingüinos africanos ha disminuido de casi en un 80 % en 30 años, por lo que se encuentran reclasificados como ‘en peligro crítico’ en la Lista Roja de la UICN.

De acuerdo con los autores del estudio, estos hallazgos apuntan hacia la necesidad de una gestión pesquera más sostenible para asegurar la conservación de estas especies. Frente a esto, se lo reconoce en el estudio, ya se han tomado algunas acciones como la prohibición de ciertos tipos de pesca comercial cerca de colonias reproductivas de pingüinos en Sudáfrica. Sin embargo, se necesitan más acciones.

“Una gestión que contribuya a promover la recuperación a largo plazo de la biomasa de sardinas en las principales zonas de alimentación de los pingüinos africanos a lo largo de su ciclo anual será importante para garantizar su supervivencia futura“, concluyen los autores del estudio.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜