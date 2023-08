Más de la mitad de las especies de nuestro planeta viven debajo de la tierra

Los investigadores creen que el número de especies que habitan en el suelo podría ser incluso mucho más alto. Foto: pixabay

Realizar toda clase de actividades diarias requiere que caminemos encima del suelo. Por eso, para muchos puede resultar extraño pensar en que es mucho más que la tierra sucia que nos quitamos cada vez que entramos a nuestras casas.

Pero una nueva investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, apuntó a “enumerar” la biodiversidad de los suelos y encontró una respuesta sorprendente: serían el hábitat más rico en especies de la Tierra.

El estudio, que es una revisión de la literatura de otros trabajos, concluyó que los suelos albergan el 90 % de los hongos, el 85 % de las plantas y más del 50 % de las bacterias. Los mamíferos son el grupo menos vinculado al suelo, con solo 3 % asociado. (También puede leer: Colombia y 11 países más pidieron que los países ricos cumplan con sus compromisos climáticos)

“Aquí demostramos que el suelo alberga probablemente el 59 % de la vida, desde microbios hasta mamíferos, lo que lo convierte en el hábitat más biodiverso de la Tierra”, escribieron los investigadores en el artículo. Aun así, la cifra real podría ser aún mayor, ya que los suelos están muy poco estudiados, afirman.

Anteriormente, ya se habían hecho otras aproximaciones al número de especies que podrían tener los suelos, pero eran inferiores. Una estimación general anterior indicaba que era un 25 % de los animales que habitaban debajo de la tierra.

Para Mark Anthony, ecólogo especializado en hongos, y uno de los autores del nuevo estudio, esta cifra era baja, según relató a Scientific American. “Llegué con la esperanza de que la cifra fuera mucho mayor de lo que todos decían, porque el 25% me parecía poco, me parecía mal”.

Según él, sin embargo, otros en su círculo académico también le apostaban a un número más alto pues, al especular sobre cuál podría ser el hábitat más rico en especies, muchos nombraban el suelo. Después de todo, explicó el ecólogo a The Guardian, “los organismos del suelo tienen un impacto extraordinario en el equilibrio de nuestro planeta. Su biodiversidad es importante porque la vida del suelo afecta a la retroalimentación del cambio climático, a la seguridad alimentaria mundial e incluso a la salud humana.” (Le puede interesar: Nature inFocus 2023: las mejores imágenes de la vida salvaje en el mundo)

Entonces, ¿qué especie depende más del suelo? Los investigadores encontraron que son los enquitréidos, un tipo de lombrices, que son primos diminutos de las lombrices de tierra y que pueden pasar toda su vida en el suelo.

Más allá de estos datos, los investigadores afirmaron que el objetivo de su estudio es visibilizar la necesidad de que se enfoquen esfuerzos de conservación alrededor del suelo. “Muchos ecosistemas de todo el mundo no se tienen en cuenta en los esfuerzos de conservación debido a la falta de organismos visibles de interés. Esto deja de lado a muchos organismos del suelo cuyos estilos de vida crípticos son en su mayoría incompatibles con las estructuras existentes para la conservación de las especies”, escribieron.

Establecer que el suelo albergaría el 59 % de especies del mundo, al menos, podría ser un camino para “abogar por la conservación y restauración de la biodiversidad del suelo como objetivo central del Antropoceno”, indicaron los investigadores.

