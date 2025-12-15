¿Medicamentos para que adelgace su gato o su perro? Es la nueva apuesta de unas farmacéuticas

Recuerde que todos los gatos son diferentes y demuestran su amor de diferentes formas. Foto: Unsplash

En pocos años, nuevos medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso, como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, han arrasado en todo el mundo. En Estados Unidos, uno de cada ocho adultos dice haber probado uno de estos medicamentos, conocidos como fármacos GLP-1, y parece seguro que esa...