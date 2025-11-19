Logo El Espectador
Ambiente
Minagricultura está declarando zonas para la producción de alimentos, ¿qué está en juego?

Las Áreas de Protección para la Producción de los Alimentos (APPA) buscan declarar ciertas áreas para la producción de alimentos en Colombia, sin embargo, la iniciativa ha quedado atrapada en el enfrentamiento político entre el Gobierno Nacional y algunos sectores, como gobiernos locales. ¿Cuál es el debate de fondo? En la Corte Constitucional corren varias demanda contra esta declaratoria, pues sé cuestiona si afecta la autonomía territorial.

María Camila Ramírez Cañón y Fernán Fortich
19 de noviembre de 2025 - 12:01 p. m.
El clima es el mayor factor de riesgo para los productores y campesinos. /
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En las últimas semanas, una sigla ha reabierto el debate entre algunos gobiernos locales, gremios económicos y el Gobierno Nacional: las APPA, que significa “Áreas de Protección para la Producción de Alimentos”. Se trata de una figura reciente, que se concibió en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como una de las apuestas del gobierno de Gustavo Petro para fortalecer la agroindustrialización.

Según explica el Ministerio de Agricultura, se trata de “territorios estratégicos” que se declaran con el objetivo de proteger al...

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
Tulio Claudio (70717)Hace 58 minutos
Otra pata que le nace al gato con la "vaca muerta" del Gobernador de Antioquia, que al final de cuentas no dio leche para terminar el Túnel del Toyo. Ahora resulta que las Otra para que le nace al gato con la "vaca muerta" del Gobernador de Antioquia, que la final de cuentas no dio leche para terminar el Túnel del Toyo; ahora resulta que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, son inconstitucionales porque violan la "soberanía" y la competencia de los Concejos Mu
