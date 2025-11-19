Minagricultura está declarando zonas para la producción de alimentos, ¿qué está en juego?

El clima es el mayor factor de riesgo para los productores y campesinos. / Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En las últimas semanas, una sigla ha reabierto el debate entre algunos gobiernos locales, gremios económicos y el Gobierno Nacional: las APPA, que significa “Áreas de Protección para la Producción de Alimentos”. Se trata de una figura reciente, que se concibió en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como una de las apuestas del gobierno de Gustavo Petro para fortalecer la agroindustrialización.

Según explica el Ministerio de Agricultura, se trata de “territorios estratégicos” que se declaran con el objetivo de proteger al...