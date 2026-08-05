Colombia delimita el complejo de páramos más grande del mundo: Cruz Verde-Sumapaz

El complejo de páramos Cruz Verde–Sumapaz cuenta con una superficie total de 315.066 hectáreas. Foto: Minambiente

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La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, firmó la Resolución 0960 de 2026, con la cual el Gobierno ha delimitado oficialmente el complejo de páramos Cruz Verde-Sumapaz. La medida protege, en total, 314.706 hectáreas que hacen parte de 25 municipios de Cundinamarca, Meta y Huila, además de siete localidades de Bogotá.

La resolución ratifica la prohibición de la minería y la exploración y explotación de hidrocarburos en ese territorio, mientras que reconoce las actividades agropecuarias. Allí, las autoridades ambientales tendrán la tarea de zonificar y definir el régimen de usos, garantizando la conservación, la restauración y el manejo sostenible.

En un plazo máximo de cuatro años, las autoridades deberán elaborar e implementar el Plan de Manejo Ambiental del área delimitada, con un enfoque de gobernanza ambiental y justicia socioambiental, reconociendo al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

Hace casi una década, el Ministerio de Ambiente ya había realizado una delimitación del territorio. Sin embargo, un posterior fallo de la Corte Constitucional, la Sentencia T-361 de 2017, ordenó rehacer el proceso, garantizando una mayor participación de las comunidades.

El alto tribunal estableció que se debían desarrollar siete fases con participación comunitaria, con seis temas de diálogo ineludibles: delimitación del ecosistema de páramo; lineamientos para programas de reconversión y/o sustitución de labores prohibidas; sistema de fiscalización de la gestión de la resolución; parámetros de protección de fuentes hídricas; instancias de gestión y coordinación; y modelo de financiación.

En ese sentido, el Ministerio de Ambiente subrayó que, durante varios años, se llevaron a cabo 280 espacios con las comunidades. “Más de 3.300 personas participaron durante estos años en las siete fases del proceso, de acuerdo con lo establecido por la sentencia, así como más de 164 organizaciones campesinas, periurbanas e indígenas, que hicieron parte de la construcción de esta resolución”, aseguró la jefe de cartera.

En específico, el área delimitada comprende territorios de los municipios de Arbeláez, Cabrera, Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, La Calera, Pasca, San Bernardo, Sibaté, Soacha, Ubaque, Une y Venecia, en Cundinamarca; Colombia, en Huila; Acacías, Cubarral, El Castillo, Guamal, Lejanías, Mesetas y Uribe, en Meta; además de las localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Sumapaz, Usaquén y Usme, en Bogotá.

El complejo de páramos Cruz Verde–Sumapaz tiene una superficie total de 315.066 hectáreas, y lo conforman, entre otros, los páramos de Cruz Verde, Las Ánimas, Las Mercedes, El Cedral, Andabobos, Clarín, El Cajón y Los Tambos de Colorado. Se trata de un ecosistema estratégico, pues es una de las principales reservas de agua del país y alberga gran biodiversidad.

“Su protección contribuye a garantizar el abastecimiento de agua para millones de colombianos, la regulación del clima y el sostenimiento de la generación de energía hidroeléctrica”, apuntó el Minambiente. “El páramo provee agua a 16 acueductos veredales que benefician aproximadamente a 16.000 usuarios en Usme, Ciudad Bolívar y Soacha, y a 3.347 familias en Pasca, además de alimentar distritos de riego en Cundinamarca, Huila y Meta”.

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