Ministerio de Minas otorgó nuevo permiso de exploración geotérmica en El Barranquero

Imagen de referencia. La ANLA aclara que perforaciones para explorar energía geotérmica no necesitan licencia ambiental. Foto: Pixabay

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El Ministerio de Minas y Energía otorgó un nuevo permiso de exploración geotérmica, una fuente de energía renovable no convencional, para el área denominada El Barranquero, ubicada entre los municipios de Samaná, en Caldas, y Nariño, en Antioquia. El permiso fue otorgado por cinco años en los que se podrá desarrollar un programa integral de exploración en la zona.

De acuerdo con el ministerio, el programa incluye estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, la construcción del modelo del reservorio, la perforación de un pozo exploratorio profundo y la evaluación del potencial energético del campo geotérmico. Además, contempla inversiones estimadas en más de COP $38.556 millones, convirtiéndose en uno de los desarrollos más importantes para abrir el camino de esta tecnología en el país, según el Minminas.

La zona donde se otorgó el permiso hace parte del área geotérmica de San Diego, identificada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Allí se estima que hay un potencial estimado cercano a 133,79 megavatios (MW), y para el ministerio, es una oportunidad que tiene Colombia para diversificar su matriz energética con fuentes renovables capaces de generar energía las 24 horas del día, complementando la energía hidráulica, solar y eólica.

Cabe resaltar que la geotermia es el nombre que recibe la energía que se produce con el calor que proviene del centro de la Tierra y que se encuentra bajo la superficie. Como Colombia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región a lo largo del mundo que concentra la mayoría de volcanes que existen, el país tiene varias formaciones volcánicas activas e inactivas que tienen un potencial importante para producir este tipo de energía.

“A diferencia de otras fuentes renovables, no depende del sol, el viento o las lluvias, lo que la convierte en la única energía renovable que provee energía base: constante, 24/7″, explicaba el Servicio Geológico Colombiano.

El primer proyecto

El nuevo permiso en El Barranquero se suma al primero que había anunciado el Ministerio de Ambiente en el Macizo Volcánico del Ruiz. Según precisó la cartera de Ambiente, el permiso se otorgó al proyecto Nereira para la sustracción parcial y condicionada de área de reserva forestal de Ley Segunda, por fuera de Parques Nacionales Naturales, exclusivamente para actividades del proyecto geotérmico bajo medidas de protección ambiental, restauración ecológica y manejo del recurso hídrico.

Por esos días, el Ministerio de Ambiente también anunció que expidió dos resoluciones en las que se establecen los nuevos términos de referencia ambientales para proyectos de exploración y explotación de energía geotérmica en el país.

En estos documentos, según informó la cartera, se definen las reglas técnicas, ambientales y sociales que deberán cumplir este tipo de proyectos en el país. Por ejemplo, estableció que estos proyectos no podrán desarrollarse en páramos ni en áreas protegidas. Además, deberán incorporar medidas de protección hídrica, restauración ecológica, gestión del riesgo climático y participación de las comunidades.

En el caso del segundo proyecto (el de El Barranquero), el Minminas informó que se incorporaron obligaciones de relacionamiento con las comunidades, seguimiento técnico permanente por parte del Ministerio de Minas y Energía y mecanismos para garantizar la coexistencia con otros proyectos del sector minero-energético, asegurando un desarrollo responsable del recurso geotérmico.

“Estamos diversificando nuestra matriz con decisiones concretas y pensando en la seguridad energética de las futuras generaciones”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

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