No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Mundial 2026: Colombia podría jugar en estadios bajo alerta climática

Un nuevo informe de las organizaciones Football for Future y Common Goal revela que el aumento de temperaturas, inundaciones y sequías amenaza con transformar los escenarios donde se juega el deporte más popular del mundo.El estudio advierte que 14 de los 16 estadios del próximo Mundial en Norteamérica ya superan los umbrales de seguridad climática.

Redacción Ambiente
10 de septiembre de 2025 - 05:08 p. m.
Miami, Houston, Monterrey y Dallas encabezan la lista de los estadios más vulnerables al clima, cada uno enfrentando entre 100 y 160 días de calor que hará imposible jugar para 2050. EFE/ Miguel Sierra
Miami, Houston, Monterrey y Dallas encabezan la lista de los estadios más vulnerables al clima, cada uno enfrentando entre 100 y 160 días de calor que hará imposible jugar para 2050. EFE/ Miguel Sierra
Foto: EFE - Miguel Sierra

Las eliminatorias para el Mundial de Fútbol 2026 llegaron a su fin, y Colombia cerró su participación con una histórica goleada ante Venezuela. Todo apunta a una cita futbolística que emocionará a millones alrededor del mundo y que, de no tomarse medidas urgentes, podría convertirse en la última oportunidad de disfrutar de un Mundial en el norte del continente americano. Football for Future y Common Goal, dos organizaciones que impulsan el fútbol como herramienta de cambio social y ambiental, publicaron un

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Mundial 2026

Colombia en el Mundial

Cambio climático

Fútbol

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar