Mundial 2026: Colombia podría jugar en estadios bajo alerta climática

Miami, Houston, Monterrey y Dallas encabezan la lista de los estadios más vulnerables al clima, cada uno enfrentando entre 100 y 160 días de calor que hará imposible jugar para 2050. EFE/ Miguel Sierra Foto: EFE - Miguel Sierra

Las eliminatorias para el Mundial de Fútbol 2026 llegaron a su fin, y Colombia cerró su participación con una histórica goleada ante Venezuela. Todo apunta a una cita futbolística que emocionará a millones alrededor del mundo y que, de no tomarse medidas urgentes, podría convertirse en la última oportunidad de disfrutar de un Mundial en el norte del continente americano. Football for Future y Common Goal, dos organizaciones que impulsan el fútbol como herramienta de cambio social y ambiental, publicaron un