Mundial 2026 sería el más contaminante de la historia, a pesar de promesas de sostenibilidad

El Mundial 2026 es el primero que se realiza de manera conjunta entre tres países. Foto: EFE - Mohammed Al-Rifai

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Hace pocos días inició la cita más importante del fútbol de selecciones a nivel mundial. Un total de 48 selecciones se encuentran en Estados Unidos, México y Canadá para disputar la Copa Mundial 2026, el primer campeonato de este tipo que tendrá 104 partidos.

En este evento se está estrenando un nuevo formato implementado por la FIFA para los mundiales de fútbol. En lugar de 32 equipos, como ha sido habitual desde hace varias décadas, ahora hay 48, lo que generó un incremento de 40 partidos, frente a los 64 que se jugaron en citas pasadas.

Aunque la FIFA asegura que se está implementando una estrategia de sostenibilidad, un informe publicado recientemente asegura que este sería el mundial más contaminante de la historia de estos eventos.

Uno de los argumentos que ha presentado la FIFA como parte de la sostenibilidad de este evento es el hecho de que se están usando estadios ya construidos y que necesitaban pocas adecuaciones para albergar el Mundial.

En Qatar, por ejemplo, el Mundial 2022 se disputó en siete estadios recién construidos y uno que fue remodelado pocos años antes. Esto tuvo un impacto altísimo en emisiones contaminantes, que marcaron la huella de carbono del evento.

Sin embargo, el informe realizado por la organización Científicos por la Responsabilidad Mundial (SGR, por su sigla en inglés) y la Fundación por la Defensa del Ambiente asegura que el mundial 2026 estará cerca de duplicar el promedio de emisiones contaminantes de los últimos cuatro mundiales.

Entre 2010 y 2022, las citas futbolísticas albergadas por Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar tuvieron en promedio una huella de 4,7 millones de toneladas de emisiones contaminantes. Este estimado, dicen los autores del informe, incluye aspectos como los transportes aéreos, la construcción de nuevos estadios y otras fuentes (que incluyen el uso de energía, adecuación y acomodaciones de los equipos).

Para Norteamérica 2026, las estimaciones son de más de 9 millones de toneladas de emisiones contaminantes, un 92 % más que en el promedio de los últimos cuatro mundiales.

Aunque en Estados Unidos, México y Canadá no se construyeron nuevos estadios para este mundial, teniendo cero emisiones en ese aspecto, su huella ambiental está concentrada principalmente en el transporte aéreo, debido a las distancias que hay entre las diferentes sedes dentro de los tres países.

En los cuatro mundiales anteriores, el promedio de emisiones causadas por el transporte aéreo fue de 1,8 millones de toneladas, mientras que las del actual mundial serán de 7,7 millones de toneladas. Además de las distancias, el hecho de tener 16 selecciones de fútbol adicionales, con sus delegaciones e hinchadas, también influye en el impacto que esto tiene para el medio ambiente.

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