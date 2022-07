Murió a los 35 años An An, el panda gigante en cautiverio más viejo del mundo

Ocean Park anunció con tristeza que An An, el panda gigante macho más antiguo del mundo bajo cuidado humano, falleció el 21 de julio de 2022 a la edad de 35 años. Después de consultar con el Centro de Investigación y Conservación del Panda Gigante de China, veterinarios de Ocean Park y Agriculture y el Departamento de Pesca y Conservación, permitieron practicarle al animal la eutanasia. EFE/EPA/JEROME FAVRE Foto: EFE - JEROME FAVRE

El parque temático Ocean Park de la ciudad de Hong Kong informó a través de un comunicado que An An, el panda gigante macho más viejo del mundo en cautiverio, murió a los 35 años. “Ocean Park lamenta profundamente anunciar la pérdida de An An”, dijo el parque en un comunicado. “An An es un miembro indispensable de nuestra familia y ha crecido junto con el parque. También ha construido un fuerte vínculo de amistad con los lugareños y turistas por igual”. (También puede leer: Océanos: los compromisos que el mundo ha planteado para asegurar su salud en 2030)

Durante los últimos días de su vida, An An se había negado a comer alimentos sólidos y solo bebía agua o líquidos con electrolitos, por lo que estuvo quieto. Ante la situación, y consultando a veterinarios y especialistas del Centro de Investigación y Conservación del Panda Gigante de China, el parque decidió someter al panda a una eutanasia. “An An nos ha traído gratos recuerdos con numerosos momentos reconfortantes. Echaremos mucho de menos su inteligencia y su carácter juguetón”, manifestó el presidente del parque, Paulo Pong, en la nota de prensa.

An An llegó al Ocean Park hace 23 años como un regalo del gobierno central chino a Hong Kong junto a una hembra llamada Jia Jia. Jia Jia murió en 2016 a sus 38 años y se cree que ha sido el panda gigante más longevo de que se sabe. Al parque le quedan otros dos pandas gigantes, la hembra Ying Ying y el macho Le Le, también obsequios del gobierno chino en 2007. Usualmente, los pandas gigantes viven entre 15 y 20 en la naturaleza, pero se estima que aquellos que están en cautiverio pueden llegar hasta los 35 años. (Le puede interesar: Parece un hecho: Venezuela se queda sin glaciares)

Según el zoológico del Instituto Smithsoniano, estos animales, nativos del centro de China, representan una especie vulnerable, ya que “tan solo 1.864 pandas gigantes viven en su hábitat nativo, mientras que otros 600 pandas viven en zoológicos y centros de reproducción en todo el mundo”. De hecho, hasta 2021 estos animales habían sido clasificados como “en peligro” por el gobierno chino. Esto cambió una vez se tuvo registro de más de 1.800 individuos en la naturaleza.

