Murió el primatólogo Frans de Waal, una autoridad mundial en este campo

La Universidad de Emory (Estados Unidos) confirmó este fin de semana la muerte del aclamado primatólogo Frans de Waal, a causa de un cáncer de estómago.

Frans De Waal fue pionero en los estudios de la cognición animal, además de que fue autor de libros de divulgación científica con los que ayudó a popularizar su campo de investigación. Entre sus libros más celebrados se incluyen “Chimpanzee Politics: Power and Sex Among Apes” (1982), “Our Inner Ape: The Best And Worst Of Human Nature” (2005), “Mama’s Last Hug: Animal Emotions and What They Tell Us About Ourselves” (2019), “Different: Gender Through the Eyes of a Primatologist” (2022). Este último libro levantó una intensa discusión en las ciencias sobre género y sexo; en él escribió de homosexualidad en los primates, de machos que no se comportan como “machos” y hembras que no se comportan como “hembras”.

Tal como citó la universidad en un comunicado, De Waal insistía en que algo que vio a menudo en su carrera fueron “afirmaciones de la singularidad humana que desaparecen y nunca más se sabe de ellas. Siempre terminamos sobreestimando la complejidad de lo que hacemos. Así es como se puede resumir mi carrera: he acercado un poco a los simios a los humanos, pero también he reducido un poco a los humanos”.

El primatólogo fue profesor emérito de Psicología Charles Howard Candler y director del Centro Living Links para el Estudio Avanzado de la Evolución Humana y los Simios en el Centro Nacional de Investigación de Primates de Emory.

El año pasado, De Waal fue invitado a la Universidad de los Andes para dictar la conferencia “Inteligencia, emociones, política, moralidad, lo que sea: otros primates también lo tienen”. En entrevista para El Espectador, afirmó que “la gente suele tener la impresión de que los animales son como máquinas, muy simples. Pero los primates, también los elefantes, los delfines, las ballenas, los monos, todos ellos tienen una gran inteligencia. La única diferencia que creo que es realmente especial para los humanos es el lenguaje. Pero si nos fijamos en el comportamiento emocional, social, el poder político, las relaciones entre hombres y mujeres, las amistades, el cuidado de los hijos... Eso es muy similar entre nosotros y los otros primates”.

También se refirió a cuando el activismo ambiental no escucha a la ciencia. “Ese es un problema. Por ejemplo, escucharás gente que dice que los animales de zoológico deben ser liberados o los animales de granja. Y eso es realmente ingenuo, porque si liberas a un grupo de animales de granja o de zoológico, no sobrevivirán. Básicamente los estarías matando. Así que sí, las personas necesitan escuchar lo que los científicos dicen al respecto. Al liberar un montón de animales en la naturaleza, aparte de matarlos, también se estarían propagando enfermedades. Creo que es muy ingenuo ese tipo de activismo”.

En esa misma entrevista se refirió al futuro que le espera al mundo en términos de cambio climático y pérdida de la biodiversidad. ¿”Qué vamos a hacer y cómo cambiaremos las cosas? Porque es una especie de doble problema el que tenemos. Uno es el tamaño de la población humana, que hace realmente imposible preservar grandes áreas de la naturaleza, y el otro es el cambio climático, que está afectando a la naturaleza de una forma tan dramática. Están desapareciendo muchas especies. Así que no sé cuál es la solución. Aparte de la reducción del crecimiento de la población humana, que por supuesto ya está ocurriendo: la población humana se está aplanando, lo que creo que es bueno. Pero seguimos utilizando recursos y contaminando el medio ambiente, y el cambio climático es horrible. No sé si lo están notando en Colombia. Supongo que sí. Se ve en todas partes. Así que no sé cuál es la conclusión concreta. Pero de momento siempre es pesimista”.

En palabras de Lynne Nygaard, presidenta del Departamento de Psicología de Emory, “es difícil resumir la enormidad del impacto de Frans de Waal, tanto a nivel mundial como aquí en Emory. Era un pensador extraordinariamente profundo que también podía pensar de manera amplia y generar ideas que trascendían disciplinas. Siempre estaba dispuesto a participar en una discusión intelectual”.

