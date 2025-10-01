Murió Jane Goodall, la reconocida primatóloga y activista ambiental, a los 91 años

Primatóloga Jane Goodall Foto: AFP - SUMY SADURNI

Jane Goodall, reconocida investigadora de chimpancés, defensora de los animales y activista ambiental, falleció a los 91 años.

Así lo dio a conocer, a través de sus redes sociales, el Instituto Jane Goodall, el cual recibió la noticia en la mañana de este miércoles, 1 de octubre. Según comunicó, la primatóloga, que se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos, murió por causas naturales.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural”, expresó el instituto.

Goodall es considerada una de las mayores expertas de chimpancés en el mundo. En 1960, a sus 26 años, viajó a Gombe, Tanzania (África) con la misión de investigar a estos animales y sus comportamientos sociales complejos.

“Cuando empecé a estudiar, las personas no hacían eso. Era muy difícil conseguir el dinero y no había ido nunca a una universidad. Era una simple niña que amaba a los animales”, dijo Goodall, en entrevista con El Espectador, durante su paso por Bogotá en 2015.

Con decenas de libros y artículos científicos publicados, y una participación en más de 20 películas y documentales, Goodall ha sido una voz clave en el mundo ambiental.

Noticia en desarrollo...

